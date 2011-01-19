Надо привести Дипломную работу согласно стандарту (Нормоконтроль ) Предпочтения отдаюсться тем кто работал с НТУУ КПИ стандартами срок исполнения не более 1 суток
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно доработать дипломную работу. Время очень мало, 1 сутки максимум. Нужен специалист по Экономической Кибернетике, или Экономических, Математических наук.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать презентацию в PowerPoint дипломной работы, красиво оформить и только по существу. Не чего лишнего, сохранить хронологию. Ибо по презентации надо рассказывать дипломную работу. Потому надо делать быстро и качественно , срок ...Рефераты, Курсовые и Дипломы13 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен грамотный специалист особенно по пакетам STATISTICA, Eview заявки принимаются без промедления для таких. Или Mathlab , но с высоким уровнем знаний. Задача следующая. Провести расчет( прогноз ) в данном ПО. Данные ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад