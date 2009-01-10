1.Обработка фотографий, ретушь, гламурная ретушь, цветокоррекция. Коллажи любой сложности и тематики. Свадебные коллажи.
2. Создание фирменного стиля - от логотипа до буклета
3. Полигафия
4. Тексты, копирайт.
Портфолио
- Свадебный коллаж129 просмотров
- Логотип123 просмотра
- Логотип123 просмотра
- Коллаж про детство415 просмотров
- Отрисовка логотипа101 просмотр
- Было-стало 2157 просмотров
- Обтравка106 просмотров
- Отрисовка логотипа123 просмотра
- Фирменный стиль102 просмотра
- Ух ты!151 просмотр
- Без названия121 просмотр
- Было-стало131 просмотр