raincat

Екатерина Шапиро raincat

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

1.Обработка фотографий, ретушь, гламурная ретушь, цветокоррекция. Коллажи любой сложности и тематики. Свадебные коллажи.

2. Создание фирменного стиля - от логотипа до буклета

3. Полигафия

4. Тексты, копирайт.

Портфолио