raldugina_nadezh

SMM. Презентации. Написание статей.

2019-2022 Санкт-Петербургский государственный университет. Опыт работы в Figma, Canva, Power Point. Участие в кейсах. Всегда была лидером в команде по кейсам и генератором идей. Ведение профиля в Instagram компании по предоставлению транспортных перевозок. SMM. Опыт работы с клиентами. Умение продавать услуги и товары по телефону. Маркетинг. Выполнение работ оперативно, креативно. Хобби: чтение книг, написание стихотворений. Грамотная речь.