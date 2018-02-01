ralevki

Кирилл ralevki

 
30 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Видеооператор, режиссер монтажа

Всем хорошего настроения! 

Занимаюсь производством видео. Съемка и монтаж видеороликов любых жанров, объемов и сложностей.

Качество, современный подход,  и еще раз качество! Буду рад сотрудничеству!

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