Видеооператор, режиссер монтажа

Всем хорошего настроения!

Занимаюсь производством видео. Съемка и монтаж видеороликов любых жанров, объемов и сложностей.

Качество, современный подход, и еще раз качество! Буду рад сотрудничеству!