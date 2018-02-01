Видеооператор, режиссер монтажа
Всем хорошего настроения!
Занимаюсь производством видео. Съемка и монтаж видеороликов любых жанров, объемов и сложностей.
Качество, современный подход, и еще раз качество! Буду рад сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Stay Hungry 2017. Finlandia - Vodka of Finland145 просмотров
- FRANT Barbershop147 просмотров
- Affligem. Beer Experience By Heineken157 просмотров
- Видеоролик о компании Татумания133 просмотра
- Видеоролик для Отеля Бета130 просмотров