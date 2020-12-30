Программирование Microsoft ASP.Net, ASP.Net Core, c#, MSSQL

Высшее техническое образование (инженер)

Кандидат технических наук

Microsoft Certified Application Developer

Опыт контрактной работы по разработке сайтов - с 1997 года

Опыта работы с Microsoft ASP.Net - с 2001 года

Опыта работы с Microsoft ASP.Net Core - с 2018 года

Опыта работы Microsoft SQL Server - с 2001 года