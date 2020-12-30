Задача в приложенном архиве, файл задачи.doc. Время выполнения - до 15:00 30.12.2020. Требует оценить в рублях стоимость этих задач. В дальнейшем нужно регулярное выполнение заданий по конфигурации сайтов, программированию страниц, размещению информации и т.д.
Программирование Microsoft ASP.Net, ASP.Net Core, c#, MSSQL
Высшее техническое образование (инженер)
Кандидат технических наук
Microsoft Certified Application Developer
Опыт контрактной работы по разработке сайтов - с 1997 года
Опыта работы с Microsoft ASP.Net - с 2001 года
Опыта работы с Microsoft ASP.Net Core - с 2018 года
Опыта работы Microsoft SQL Server - с 2001 года
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- Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
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