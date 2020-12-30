ralnikov

Максим Ральников ralnikov

 
45 летРоссия/Кострома
19 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Программирование Microsoft ASP.Net, ASP.Net Core, c#, MSSQL

Высшее техническое образование (инженер)

Кандидат технических наук

Microsoft Certified Application Developer

Опыт контрактной работы по разработке сайтов - с 1997 года

Опыта работы с Microsoft ASP.Net - с 2001 года

Опыта работы с Microsoft ASP.Net Core - с 2018 года

Опыта работы Microsoft SQL Server - с 2001 года

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка сайта на Битрикс с последующим ведением

    Задача в приложенном архиве, файл задачи.doc. Время выполнения - до 15:00 30.12.2020. Требует оценить в рублях стоимость этих задач. В дальнейшем нужно регулярное выполнение заданий по конфигурации сайтов, программированию страниц, размещению информации и т.д.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка логотипа

    Требуется разработка логотипа. Компания "Рамедиа" занимается разработкой интернет-сайтов и интернет рекламой. В аттаче приведены текущие эскизы. Глобус символизирует широту рынков для завоевания нашими решениями, стрелки - комплексный характер услуг. Данные метафоры достаточно подзатёрты и мы ...

    Логотипы и Знаки52 заявки
    Закрыт
    17 лет назад