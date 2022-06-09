SEO-специалист

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

· Оптимизация сайтов, реализующих ядерную структуру, подбор семантического ядра;

· Понимание функциональности работы поисковых систем, ссылок;

· Опыт работы с Ahrefs, Screaming Frog, Seranking, Serpstat, keywordtool.io, Google Analytics, Search Console;

· Базовые знания HTML;

· Внешняя оптимизация с помощью ссылочной массы, GoGetlinks;

· Внешний линкбилдинг;

· Создание контент-плана, помощь копирайтерам;

· Написание СЕО текстов;

· Публикация материалов и материалов на WordPress;

· Подбор и оценка метрики создания сайтов-доноров с помощью SEO;

· Ведение переговоров с участием метою розміщення SEO и партнерских предложений;

· Желание активно учиться.

НАВЫКИ

· Сбор семантического ядра

· Закупка ссылок

· Анализ сайтов, составление и внедрение стратегии для выведения сайта в топ органической выдачи в поисковых

системах

· Написание СЕО-текстов, составление ТЗ для копирайтеров

· Получение естественных ссылок и подбор площадок

· Внутренняя СЕО-адаптация сайтов

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Ответственная и пунктуальная

Педантична

Постоянно слежу за трендами и обучаюсь

Всегда ориентируюсь на результат

Грамотная устная и письменная речь

Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве

Открыта к новым проектам и получению нового опыта

Нестандартное креативное мышление

В свободное время независимый волонтер