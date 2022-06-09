СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
· Оптимизация сайтов, реализующих ядерную структуру, подбор семантического ядра;
· Понимание функциональности работы поисковых систем, ссылок;
· Опыт работы с Ahrefs, Screaming Frog, Seranking, Serpstat, keywordtool.io, Google Analytics, Search Console;
· Базовые знания HTML;
· Внешняя оптимизация с помощью ссылочной массы, GoGetlinks;
· Внешний линкбилдинг;
· Создание контент-плана, помощь копирайтерам;
· Написание СЕО текстов;
· Публикация материалов и материалов на WordPress;
· Подбор и оценка метрики создания сайтов-доноров с помощью SEO;
· Ведение переговоров с участием метою розміщення SEO и партнерских предложений;
· Желание активно учиться.
НАВЫКИ
· Сбор семантического ядра
· Закупка ссылок
· Анализ сайтов, составление и внедрение стратегии для выведения сайта в топ органической выдачи в поисковых
системах
· Написание СЕО-текстов, составление ТЗ для копирайтеров
· Получение естественных ссылок и подбор площадок
· Внутренняя СЕО-адаптация сайтов
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Ответственная и пунктуальная
Педантична
Постоянно слежу за трендами и обучаюсь
Всегда ориентируюсь на результат
Грамотная устная и письменная речь
Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве
Открыта к новым проектам и получению нового опыта
Нестандартное креативное мышление
В свободное время независимый волонтер