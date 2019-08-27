Здравствуйте! Ищем профессионального художника иллюстратора. Нужно нарисовать обложку для детской книги. Жанр детские приключения и фантастика, для детей 6-12 лет. Детскую, яркую, светлую и позитивную. Истории про ребят обладающих магическими ...