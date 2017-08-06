- Веб-дизайнер.
- UX/UI дизайнер.
- Верстальщик.
- Создаю индивидуальный дизайн сайта с нуля.
- Верстка HTML & CSS, адаптация сайтов под мобильные устройства.
- Натяжка верстки на WordPress, настройка WordPress, установка и настройка плагинов на WordPress.
- HTML5, CSS3, jQuery, Wordpress, адаптация сайта.
- Профессионально владею графическими редакторами (Photoshop, Corel Draw, Illustrator).
- Всегда с ответственностью подхожу к работе.
- Опыт работы: 2 года.
- Online (vk, skype, whatsapp).
- Выполняю точно в срок.
Примеры выполненных мною работ по ссылке - https://vk.com/webstudiorkh?z=album-147796234_244092718.
С уважением, Хасанов Рамазан.
e-mail: [email protected]
skype: remhasan.
Действие аккаунта приостановлено!