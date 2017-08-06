- Веб-дизайнер.

- UX/UI дизайнер.

- Верстальщик.

- Создаю индивидуальный дизайн сайта с нуля.

- Верстка HTML & CSS, адаптация сайтов под мобильные устройства.

- Натяжка верстки на WordPress, настройка WordPress, установка и настройка плагинов на WordPress.

- HTML5, CSS3, jQuery, Wordpress, адаптация сайта.

- Профессионально владею графическими редакторами (Photoshop, Corel Draw, Illustrator).

- Всегда с ответственностью подхожу к работе.

- Опыт работы: 2 года.

- Online (vk, skype, whatsapp).

- Выполняю точно в срок.

Примеры выполненных мною работ по ссылке - https://vk.com/webstudiorkh?z=album-147796234_244092718.

С уважением, Хасанов Рамазан.

ВК: vk.com/ramazanhasanov

e-mail: [email protected]

skype: remhasan.