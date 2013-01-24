rami84

Роман rami84

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

neofun
Юрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
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Отличный, положительный заказчик. Моментальная оплата. Рекомендую!
Замечательный исполнитель, работа выполнена быстро и качественно! Взял на заметку, буду обращаться еще!
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Subject
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Назначить цели в яндекс метрике
Хорошее ТЗ, сотрудничество прошло на ура. Берите задачи этого заказчика смело
Отличный исполнитель, охотно помогает и идет на контакт, буду обращаться еще.
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fiqus
40 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Требуется продвижение интернет-магазина
Все условия соблюдены.
Отличный исполнитель, рекомендую
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shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Логотип и дизайн визиток
Желаю всем таких замечательных заказчиков как Роман!) Сотрудничесво с ним проходит легко и непринужденно. Дает четко понять, что он хочет от проекта. Спасибо вам еще раз!)
Один из лучших исполнителей, с которыми я работал. Понимает с полуслова, отличное чувство вкуса и стиля. Высокое качество. Очень рекомендую! Будем сотрудничать в дальнейшем.
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hambat
Хамбат 
34 года
14 лет в сервисе
Был
день назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Верстка имеющегося сайта
Роман отличный заказчик, оплата моментальная, всегда на связи, знает чего хочет и что должно получится в итоге. Одним словом одно удовольствие работать с такими людьми. Рекомендую как адекватного и порядочного заказчика, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Отличный исполнитель, все делает поэтапно и качественно по ТЗ, соблюдая поставленные сроки. Будем сотрудничать дальше.
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