Задача скопировать лендинг, заменить фотки, иконки Сроки - 1-3 дня! Оплата вебмани или qiwi 2000 руб (30уе).
- $30HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $5
Оплата вебмани или киви - 300 российских рублей сегодня же. на лендинг - добавить блок (Наши настоящие фотографии) с фотографиями (6 штук), которые я вышлю. (Добавить перед блоком "Наш сертификат соответствия". Сроки - ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Есть лендинг, на нем установлена яндекс метрика, нужно назначить цели на заполнение формы заказа, то есть на кнопку "отправить" цель повесить. Мне это нужно, чтобы с помощью ссылок с utm метками отслеживается откуда именно пришла ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $5
оплата вебмани 200 рублей на лендинг вниз страницы добавить политику конфиденциальности а точнее - есть текст, нужно, чтобы при нажатии ссылки он открывался.HTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Интернет-магазин на Joomla, потерялась база данных. Задача заново поставить движок и настроить все компоненты под уже готовый шаблон. Прикрепить к имеющемуся домену. сроки 2-3 дня. нужен ответственный человек в том числе ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
отрисовать логотип сделать дизайн визитокЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Переверстать дизайнHTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $7
в формах заявок на лендинге нужно сменить емейл добавить яндекс метрику и назначить цели по срокам - чем быстрее, тем лучше (сегодня) бюджет 200руб - оплата яндекс-деньги или вебманиHTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть новый интернет-магазин по продаже наушников usabeats.ru (сайт уже на стадии завершения и поэтому ищем человека, который будет продвигать). 1) Необходимо оптимизировать, увеличить посещаемость и продвинуться по ключевым словам в топ 10. ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $166
небольшой интернет-магазин с нуля по продаже аудио техники ТЗ нет, референс – store.apple.com/us и beatsmarket.ru Вероятно, делать надо на Джумла, но вам видней. Требуется прикрепить онлайн-чат-консультант и счетчики (число купивших (чтобы крутился ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад