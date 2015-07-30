Рамиль Назирович Зиганшин
25 лет (5 января 1987)пол Мужской Узбекистан
Контакты:
e-mail: [email protected]
skype: ramil8090
тел: +998 93 575-07-64
Желаемая должность и зарплата:
PHP-программист
500 USD
Опыт работы:
Июль 2012 — по настоящее время
UZINFOCOM (Узбекистан, uzinfocom.uz/) — Информационные технологии/системная интеграция
PHP-программист
Обязанности: Поддержка, модернизация существующих проектов WWW.UZ, FIKR.UZ, UTUBE.UZ, ID.UZ. Разработка новых проектов.
Май 2007 — июль 2012
Общественное мнение (Узбекистан, ijtimoiy-fikr.uz/) — СМИ
Системный аналитик, junior develover
Разработка информационной системы на уровне организации, анализ данных социальных опросов, поддержка сайта, системная аналитика.
Ключевые навыки:
ООП, Шаблоны проектирования, ORM, DI
Java-технологии (начальный уровень):Java SE, Spring Framework, Spring MVC, Hibernate
PHP-технологии: PHP 5.x, Yii Framework, Drupal CMS, LiveStreet CMS, Elgg, SMARTY
СУБД: MySQL (уверенные знания), а также PostgreSQL
HTML 5, CSS2-3, JavaScript (+библиотека jQuery)
Контроль версий: subversion
Образование:
2012
ТашГИК им. А. Кадыри
Информатизация и библиотечное дело, бакалавр
2006
ТПКИТ
Информационные технологии, помощник программиста, специалист по ЛВС, Специалист
Знание языков:
Русский — родной
Английский — читаю профессиональную литературу