ramil8090

Рамиль ramil8090

 
36 летУзбекистан/Ташкент
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Рамиль Назирович Зиганшин

25 лет (5 января 1987)пол Мужской Узбекистан

Контакты:

e-mail: [email protected]

skype: ramil8090

тел: +998 93 575-07-64

Желаемая должность и зарплата:

PHP-программист

500 USD

Опыт работы:

Июль 2012 — по настоящее время

UZINFOCOM (Узбекистан, uzinfocom.uz/) — Информационные технологии/системная интеграция

PHP-программист

Обязанности: Поддержка, модернизация существующих проектов WWW.UZ, FIKR.UZ, UTUBE.UZ, ID.UZ. Разработка новых проектов.

Май 2007 — июль 2012

Общественное мнение (Узбекистан, ijtimoiy-fikr.uz/) — СМИ

Системный аналитик, junior develover

Разработка информационной системы на уровне организации, анализ данных социальных опросов, поддержка сайта, системная аналитика.

Ключевые навыки:

ООП, Шаблоны проектирования, ORM, DI

Java-технологии (начальный уровень):Java SE, Spring Framework, Spring MVC, Hibernate

PHP-технологии: PHP 5.x, Yii Framework, Drupal CMS, LiveStreet CMS, Elgg, SMARTY

СУБД: MySQL (уверенные знания), а также PostgreSQL

HTML 5, CSS2-3, JavaScript (+библиотека jQuery)

Контроль версий: subversion

Образование:

2012

ТашГИК им. А. Кадыри

Информатизация и библиотечное дело, бакалавр

2006

ТПКИТ

Информационные технологии, помощник программиста, специалист по ЛВС, Специалист

Знание языков:

Русский — родной

Английский — читаю профессиональную литературу

PHPJavascriptMySQLPostgreSQLHTMLDrupaljQueryJavaYii
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