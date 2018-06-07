ramilka2590

Необходимо решить задачи (в прикрепленных файлах можно посмотреть) Срок до 23 час 07.06.2018
Приветствую!
Меня зовут Рамиля.
Вы в поисках администратора инстаграм?
Если да, то больше не нужно искать и тратить время, я уже тут)
Плюсы сотрудничества со мной:
- соблюдаю сроки
- ответственно подхожу к работе, ибо репутация для меня очень важна
- цена.
Я в начале пути профессии "Администратор инстаграм", но огромный опыт работы в других сферах, особенно с людьми, а также большое желание, четкая цель помогают быстро ориентироваться в новой
среде, и шаг за шагом делать работу всё качественнее и качественнее.
Я могу:
- вести аккаунт инстаграм (5 000 руб.)
- провести разбор профиля (700 руб.)
- оформить шапку профиля (400 руб.)
- прописать целевые хештеги (400 руб.)
- написать контент-план на месяц (800 руб.).
Пишите, буду рада комфортному и плодотворному сотрудничеству.
- Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт7 лет назад