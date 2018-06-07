ramilka2590

Администратор инстаграм (ведение, разовые услуги)

Приветствую!

Меня зовут Рамиля.

Вы в поисках администратора инстаграм?

Если да, то больше не нужно искать и тратить время, я уже тут)

Плюсы сотрудничества со мной:

- соблюдаю сроки

- ответственно подхожу к работе, ибо репутация для меня очень важна

- цена.

Я в начале пути профессии "Администратор инстаграм", но огромный опыт работы в других сферах, особенно с людьми, а также большое желание, четкая цель помогают быстро ориентироваться в новой

среде, и шаг за шагом делать работу всё качественнее и качественнее.

Я могу:

- вести аккаунт инстаграм (5 000 руб.)

- провести разбор профиля (700 руб.)

- оформить шапку профиля (400 руб.)

- прописать целевые хештеги (400 руб.)

- написать контент-план на месяц (800 руб.).

Пишите, буду рада комфортному и плодотворному сотрудничеству.