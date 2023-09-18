Графический веб- и UX/UI дизайнер

Графический веб- и UX/UI дизайнер с опытом работы.

Портфолио - https://www.behance.net/RamisWebUX



Специализируюсь на разработке создании лэндингов, многостраничных сайтов и интерфейсов, дизайн-макетов, иконок, банеров, этикеток и упаковок товаров.

• Создаю сайты на Tilda веду ее поддержку , подключаю интеграции с CRM.

• Также настраиваю Яндекс Директ и Метрику



А так же логотипов, аватаров групп в Telegram и других графических элементов.



• Владение инструментами графического дизайна, такими как Figma, Tilda, Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator).

• Опыт работы с созданием лэндингов, многостраничных сайтов и интерфейсов.

• Умение разрабатывать логотипы, аватары групп в Telegram и другие графические элементы.

• Знание принципов пользовательского интерфейса и пользовательского опыта.

• Отличное владение цветовыми схемами, композицией и типографикой.

• Умение эффективно управлять временем и соблюдать сроки.



Дополнительно:

• Создаю и веду поддержку баз данных на Notion гибко настраиваю под необходимости.

• Знание HTML и CSS, JavaScript для реализации дизайн-макетов в различных веб-средах.

• Опыт в создании анимированных графических элементов.

• Знание последних тенденций и технологий в области графического дизайна в свободное время изучаю новые технологии ,а так же учусь и развиваюсь в новых технологиях.





Сейчас ищу проектную или частичную занятость