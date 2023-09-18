Графический веб- и UX/UI дизайнер с опытом работы.
Портфолио - https://www.behance.net/RamisWebUX
Специализируюсь на разработке создании лэндингов, многостраничных сайтов и интерфейсов, дизайн-макетов, иконок, банеров, этикеток и упаковок товаров.
• Создаю сайты на Tilda веду ее поддержку , подключаю интеграции с CRM.
• Также настраиваю Яндекс Директ и Метрику
А так же логотипов, аватаров групп в Telegram и других графических элементов.
• Владение инструментами графического дизайна, такими как Figma, Tilda, Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator).
• Опыт работы с созданием лэндингов, многостраничных сайтов и интерфейсов.
• Умение разрабатывать логотипы, аватары групп в Telegram и другие графические элементы.
• Знание принципов пользовательского интерфейса и пользовательского опыта.
• Отличное владение цветовыми схемами, композицией и типографикой.
• Умение эффективно управлять временем и соблюдать сроки.
Дополнительно:
• Создаю и веду поддержку баз данных на Notion гибко настраиваю под необходимости.
• Знание HTML и CSS, JavaScript для реализации дизайн-макетов в различных веб-средах.
• Опыт в создании анимированных графических элементов.
• Знание последних тенденций и технологий в области графического дизайна в свободное время изучаю новые технологии ,а так же учусь и развиваюсь в новых технологиях.
Сейчас ищу проектную или частичную занятость