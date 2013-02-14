ramisahatov

Немного о себе:

Владею несколькими языками в том числе английский, турецкий и др. Неоконченное высшее образование по специальности программист. Быстро учусь. Совершенствуюсь постоянно, я считаю это залог успеха. Обо мне можно много чего писать, но остановимся на этом.

Выполняю следующие задачи:

- Программирование на языках(компиляторах): C++, Delphi, Python, Assembler.

- Перевод простых и технических текстов с английского.

- Web программирование, создание сайтов, установка на хостинг, переадресация домена.

- Работа с текстами, рерайт(rewrite), копирайт(copywrite) Уникальность от 90%

- SEO продвижение, подбор keywords, discription, настройка сайта.

- Раскрутка сайтов от 200 человек в день

Буду рад вам помочь!

email: [email protected]

skype: ramis-2

Обращайтесь в любое время!