Python/Django Web developer
Python, Django, Flask, SQLAlchemy, SQL, PostgreSQL, MySQL, Javascript, AJAX, SOAP, jQuery, jQuery UI, Dojo, prototype, mootools, HTML/CSS, HTML5, CSS3, XML, JSON, Git, Mercurial, SVN, Memcached, Redis, Varnish, nginx, Apache.
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Портфолио
- Виджет поиска/фильтр173 просмотра
- Сайт "Chilli Travel — Компания в сфере туризма"176 просмотров
- Столичные огни163 просмотра
- Таксомоторный парк "Измайлово"176 просмотров
HTML-верстка
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Веб-программирование
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Интернет-магазины
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