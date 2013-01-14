ramsec1

Руслан ramsec1

 
50 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Потенциальный заказчик

  • Рисунок

    $10

    Требуется рисунок по изображению творчества. Если проект выполните успешно, в дальнейшем заинтересованны в долгом сотрудничестве: создание рисунков для художественной литературы, в т.ч. рисунков обложек.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Настроить скрипт интеграционного модуля DPD

    $50

    Необходимо настроить интеграционный модуль компании DPD на нашем сайте. Суть скрипта - передача информации о заказе на портал курьерской службы DPD. Сайт на vam-shop, скрипт уже написан на xml, запускается, как мы понимаем ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поправить или сделать скрипт заново

    $100

    Нам сделали скрипт, но он не работает. Требуется помощь либо поправить скрипт либо сделать новый.Суть скрипта, когда оплата проходит по заказу нашей книги на сайте, потом заказ автоматически идет(но он не идет) курьерской службе. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

naayki
Флора 
33 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$34
10 баллов
12 лет назад
Рисунок
Отличный заказчик, приятное сотрудничество! задача была поставлена четко, ТЗ понятное, что в итоге привело к хорошему результату. оплата своевременная. рекомендую к сотрудничеству!
Я обсуждал детали рисунка весь день с разными художниками, все они очень долго не могли понять, как изобразить Творчество. Флора сразу прислала мне набросок, который меня устроил. Потом за несколько часов все доделала, придала красками удачную цветовую гамму. Вообщем, вполне удачный получился рисунок. Я доволен. Девочка по настоящему талантлива. Молодец! Буду и дальше с ней работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
HelloGoodbye
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Сделать четче текст на картинке.
Отличный заказчик. Рекомендую!
Мне поступило несколько предложений, но Кирилл, сделал быстрее всех, всегда был на связи, тем самым я понимал, что он делает не динамит, все сделал действительно в срок. Я доволен.
Ответный отзыв
itsib
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Поправить или сделать скрипт заново
Отличный заказчик! Порядочный человек. Ставит задачу чётко! Советую такого заказчика.