Требуется рисунок по изображению творчества. Если проект выполните успешно, в дальнейшем заинтересованны в долгом сотрудничестве: создание рисунков для художественной литературы, в т.ч. рисунков обложек.
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- $10Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Необходимо, доработать модуль оплаты на вам шоп. Сайт уже готов и работает, ТЗ-читайте ниже.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо настроить интеграционный модуль компании DPD на нашем сайте. Суть скрипта - передача информации о заказе на портал курьерской службы DPD. Сайт на vam-shop, скрипт уже написан на xml, запускается, как мы понимаем ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно поправить четкость, сделать лучше качество на двух картинках. Платим 20 $ за две картинки. Работы в них на 10 минут. Ищем спеца для постоянного сотрудничества.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Нам сделали скрипт, но он не работает. Требуется помощь либо поправить скрипт либо сделать новый.Суть скрипта, когда оплата проходит по заказу нашей книги на сайте, потом заказ автоматически идет(но он не идет) курьерской службе. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$34
10 баллов
12 лет назад
Отличный заказчик, приятное сотрудничество! задача была поставлена четко, ТЗ понятное, что в итоге привело к хорошему результату. оплата своевременная. рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Я обсуждал детали рисунка весь день с разными художниками, все они очень долго не могли понять, как изобразить Творчество. Флора сразу прислала мне набросок, который меня устроил. Потом за несколько часов все доделала, придала красками удачную цветовую гамму. Вообщем, вполне удачный получился рисунок. Я доволен. Девочка по настоящему талантлива. Молодец! Буду и дальше с ней работать. Рекомендую!
$20
10 баллов
12 лет назад
Отличный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
Мне поступило несколько предложений, но Кирилл, сделал быстрее всех, всегда был на связи, тем самым я понимал, что он делает не динамит, все сделал действительно в срок. Я доволен.
$100
10 баллов
12 лет назад
Отличный заказчик! Порядочный человек. Ставит задачу чётко! Советую такого заказчика.