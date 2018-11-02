Разработчик, оптимизатор ресурсов. Занимаюсь разработкой сайтов, интернет маркетингом. Более 8-х лет занимаюсь веб-разработкой: проектирование и разработка дизайна сайта , верстка, редизайн, рисование логотипов , баннеров, сайт под ключ, продвижение и оптимизация сайта, интеграция с 1С, пишу роботов для телеграм.

Работу выполняю быстро и качественно в кратчайшие сроки на сколько это возможно. Люблю свою работу )

✓ Адаптивный дизайн (Responsive design, media queries);

✓ Совместимость с браузерами: IE8-IE11, Firefox 3.5+, Chrome, Safari;

✓ W3C Валидация;