Дизайн с любовью, как для себя! Меньше слов, больше дела.

Привет!

Меня зовут Роман.

Я занимаюсь графическим дизайном с 2004 года,

последние 8 лет веб дизайном.

Карьеру начинал в городском коммунальном предприятии "Реклама", которое занимается внешней рекламой и подготовкой города к разным мероприятиям.

Также работал в дизайн студии EXCLUSIVE, которая занимается полиграфией и сувениркой.

И последние годы это немецкая веб-студия Maxxmarketing GmbH, веб-дизайн, программирование, seo, реклама, контент.

В данный момент развиваюсь в направлении UI/UX, без этого любой веб дизайн и приложения будут иметь минимальный эффект. Так что мои проекты и сайты решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизнь людей.

Обладаю хорошим вкусом и умею понять заказчика.

Навыки: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, Axure RP, Tilda, Wix, Divi, Elementor

О себе: