Привет!
Меня зовут Роман.
Я занимаюсь графическим дизайном с 2004 года,
последние 8 лет веб дизайном.
Карьеру начинал в городском коммунальном предприятии "Реклама", которое занимается внешней рекламой и подготовкой города к разным мероприятиям.
Также работал в дизайн студии EXCLUSIVE, которая занимается полиграфией и сувениркой.
И последние годы это немецкая веб-студия Maxxmarketing GmbH, веб-дизайн, программирование, seo, реклама, контент.
В данный момент развиваюсь в направлении UI/UX, без этого любой веб дизайн и приложения будут иметь минимальный эффект. Так что мои проекты и сайты решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизнь людей.
Обладаю хорошим вкусом и умею понять заказчика.
Навыки: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, Axure RP, Tilda, Wix, Divi, Elementor
О себе:
- Профессиональный и серьезный подход к работе
- Творческое мышление
- Целеустремленность
- Чувство вкуса и стиля
- Аккуратность
- Активность
- Стрессоустойчивость
- Здравый смысл
- Адекватность
- Ответственность
- Усидчивость
- Готовность к самосовершенствованию и повышению квалификации