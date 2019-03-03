Создание сайтов "под ключ"

" Здравствуйте! Я начинающий специалист по созданию продающих сайтов и хочу предложить Вам сотрудничество на результат. Что это значит ? Я готов создать индивидуально для Вас одностраничный сайт "под ключ" под Ваши задачи и сделаю это совершенно бесплатно. Будем работать на взаимовыгодных условиях, где лично Вы - ничем не рискуете и не платите мне ни рубля. поэтому если итоговый результат - сайт Вам понравится, то взамен я попрошу от Вас только отзыв о моей работе. Просто позвоните и мы обсудим Ваш проект."