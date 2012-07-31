Мои статьи публикуются в газетах "ЗМК", "Бабушка (Рецепты от 100 бед)", "Доктор Айболит". Разрабатываю свой сайт....Профессиональный электронщик, химия — мой второй "конек".Занимаюсь (лся) садом-огородом, собрал огромную коллекцию семян огородных и цветочно-декоративных к-р. жду предложений настчет написания статей (увы, не копирайт, т.к. имею свой оригинальный стиль, и под дикторвку писать не смогу!).

В принципе, согласен на партнерское участие в сайтах (порно — нежелательно). Имею 2+1 сайтов (esculap.in, esculap.us, ra-shop.us, pingv.in.ua), и еще иногда администрирую 2 сайта и вэб-магазин.

За время депрессии после аварии освоил программирование на Делфи, делаю несколько программ, прежде всего для собственного использования (как инструмент), а также прогу для поьзователей своего сайта. Я — сам себе коммивояжмейкер!

По большому счету, деньги для меня не главное, главное — количество (шутка, и достаточно избитая). Для мня главным критерием является количество моих почитателей (судя по письмам читателей газет, их достаточно).

Короче, расссмотрю любые предложения и поделюсь своими идеями со всеми, кто отпишет на [email protected]

Заключение договора — только при содействии weblancer.

Извините за отнятое время.

С уважением ramzes_ra