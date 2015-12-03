html-верстка
Верстка всех видов
Сайты
Лендинги
html-письма
Мобильнаяверсия
Респонсивная(Адаптивная) верстка
Интеграцияверстки с CMS Joomla, Bitrix, Wordpress
Кроссбраузерно, валидностьи семантика
jQuery
созданиеплагинов
калькуляторы
слайддеры
опросники
Сертификаты:
РазработчикBitrix Framework
Администратор.Бизнес
Администратор.Модули
Администратор.Базовый
Контент-менеджер
Технологии: JavaScript, jQuery, AJAX, PHP (ООП), Joomla, Bitrix, Wordpress,Bootstrap, UIkit, Grunt, less, sass
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 10 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга