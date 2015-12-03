randomize_X

Иван randomize_X

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
html-верстка

Верстка всех видов

                Сайты

                Лендинги

                html-письма

                Мобильнаяверсия

                Респонсивная(Адаптивная) верстка

                Интеграцияверстки с CMS Joomla, Bitrix, Wordpress

Кроссбраузерно, валидностьи семантика

jQuery

                созданиеплагинов

                калькуляторы

                слайддеры

                опросники

               

Сертификаты:

                РазработчикBitrix Framework

                Администратор.Бизнес

                Администратор.Модули

                Администратор.Базовый

                Контент-менеджер

 

Технологии: JavaScript, jQuery, AJAX, PHP (ООП), Joomla, Bitrix, Wordpress,Bootstrap, UIkit, Grunt, less, sass

HTML-верстка
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Веб-программирование
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Интернет-магазины
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Наполнение сайтов
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от $15
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Сайты «под ключ»
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от $300
от 5 дней
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Системы управления (CMS)
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от $50
от 1 дня
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Тестирование сайтов
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от $10
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