Обладаю большим опытом работы с технической и административной документацией. Грамотный и мотивированный русский язык.

Обладаю большим опытом работы с технической и

административной документацией. Грамотный и

мотивированный русский язык. Готов писать,

редактировать или переводить инструкции, техзадания,

описания, отзывы или любые другие технические

документы. Методичен до зубной боли у оппонента.

Грамотно и мотивированно пишу служебные письма. Умею

проводить распознавание текста, обработку

сканированных документов в текстовый или табличный

формат. Готов работать в режиме копирайтинга и

рерайтинга, вести переписку, учет входящей и прочей

корреспонденции, сортировку и предварительный

анализ по установленными Вами требованиями. Сроки

выполнения работ оговариваются в каждом

конкретном случае или по категориям. Постоянно

подключен к интернету, обладаю большим запасом

свободного времени. Работаю только удаленно,желательно

- без использования телефонной связи.

Возможна отработка пробных текстов или документов.

E-mail: [email protected]