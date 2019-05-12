Обладаю большим опытом работы с технической и
административной документацией. Грамотный и
мотивированный русский язык. Готов писать,
редактировать или переводить инструкции, техзадания,
описания, отзывы или любые другие технические
документы. Методичен до зубной боли у оппонента.
Грамотно и мотивированно пишу служебные письма. Умею
проводить распознавание текста, обработку
сканированных документов в текстовый или табличный
формат. Готов работать в режиме копирайтинга и
рерайтинга, вести переписку, учет входящей и прочей
корреспонденции, сортировку и предварительный
анализ по установленными Вами требованиями. Сроки
выполнения работ оговариваются в каждом
конкретном случае или по категориям. Постоянно
подключен к интернету, обладаю большим запасом
свободного времени. Работаю только удаленно,желательно
- без использования телефонной связи.
Возможна отработка пробных текстов или документов.
E-mail: [email protected]