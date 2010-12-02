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- Иконки и Пиксель-арт11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нужен программист на php + AJAX знающий движок phpprobid или человек, который быстро сможет разобраться в этом движке. Нужно переделать скрипт аукциона phpprobid, приближенный по функционалу к скрипту аукциона aukro.ua Возможна работа на постоянной основе. Есть много ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нужен программист на php знающий движок phpprobid или человек который быстро сможет разобраться в этом движке. Нужно переделать скрипт аукциона phpprobid приближенный по функционалу к скрипту аукциона aukro.ua Предлагайте цены Все вопросы прошу ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно создать похожий дизайн как на аукционе molotok.ru Корректировки в цветовой гамме обсудим. Предлагайте цены. Так же большой плюс если знаете код движка. Есть много интересных идей для реализации.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад