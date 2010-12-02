rarrritet

Александр rarrritet

 
35 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Иконки к разделам аукциона.

    Нужно создать тематические иконки для категорий аукциона Автомобили и Запчасти Бытовая техника Для Дома и Дачи Электроника Фототехника и Оптика Телефоны и Аксессуары Коллекционирование Искусство и Антиквариат Одежда, Обувь, Аксессуары Всё для Детей Компьютеры, Игры, Софт Спорт, Отдых, Увлечения Красота и Здоровье Подарки, Сувениры Книги, Фильмы, Музыка Бизнес и Строительство Недвижимость, Участки, ...

    Иконки и Пиксель-арт11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Аукцион на phpprobid

    $1000

    Нужен программист на php + AJAX знающий движок phpprobid или человек, который быстро сможет разобраться в этом движке. Нужно переделать скрипт аукциона phpprobid, приближенный по функционалу к скрипту аукциона aukro.ua Возможна работа на постоянной основе. Есть много ...

    PHPAjax
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Движок аукциона phpprobid

    $1000

    Нужен программист на php знающий движок phpprobid или человек который быстро сможет разобраться в этом движке. Нужно переделать скрипт аукциона phpprobid приближенный по функционалу к скрипту аукциона aukro.ua Предлагайте цены Все вопросы прошу ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Templates для phpprobid

    Нужно создать похожий дизайн как на аукционе molotok.ru Корректировки в цветовой гамме обсудим. Предлагайте цены. Так же большой плюс если знаете код движка. Есть много интересных идей для реализации.

    PHP
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад