Рашад Рустамов rasadrustamovrasadrustamov
34 годаАзербайджан/Баку
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Дизайнер
Я живу в Баку, Работаю дизайнером уже как 7 лет. Занимаюсь рекламами брендов LG и Panasonic. Делаю Видеоролики, баннеры, рекламные флешь баннеры, брошюры, буклеты, слайды, инфографики и т. п. Еще я работаю фрилансером, очень люблю создавать необычные логотипы.
Знания программ:
Adobe Photoshop CC
Adobe illustrator CC
Adobe After Effects CC
Adobe Flash Pro CC
Adobe Premiere Pro CC
Sony Vegas Pro 13
Corel Draw X7 e.t.c.
Портфолио
- Logo130 просмотров
- Logotype142 просмотра
- Логотип182 просмотра
- Логотип158 просмотров
- Hira Sweets131 просмотр