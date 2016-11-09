Дизайнер

Я живу в Баку, Работаю дизайнером уже как 7 лет. Занимаюсь рекламами брендов LG и Panasonic. Делаю Видеоролики, баннеры, рекламные флешь баннеры, брошюры, буклеты, слайды, инфографики и т. п. Еще я работаю фрилансером, очень люблю создавать необычные логотипы.

Знания программ:

Adobe Photoshop CC

Adobe illustrator CC

Adobe After Effects CC

Adobe Flash Pro CC

Adobe Premiere Pro CC

Sony Vegas Pro 13

Corel Draw X7 e.t.c.