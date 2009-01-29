raschektaeva

Наталья Расчектаева raschektaevaraschektaeva
41 годРоссия/Пермь
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Копирайтор,сбор и обработка информ. по теме заказчика,секретарь на дому.
•Наборщик текстов (разного характера)
•Телефонный секретарь
•Оператор базы данных
•Курирование Интернет-портала (модерирование)
•Сбор и обработка информации по теме заказчика
•Копирайтор ,корректор
•Скачивание рефератов,контрольных
Работа в Интернете‚ поисковые системы‚быстрая скорость печати, разработки предложений, сбор и обработка информации‚навыки делового общения, мобильность‚ креативность
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