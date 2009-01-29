raschektaeva

Копирайтор,сбор и обработка информ. по теме заказчика,секретарь на дому.

•Наборщик текстов (разного характера)

•Телефонный секретарь

•Оператор базы данных

•Курирование Интернет-портала (модерирование)

•Сбор и обработка информации по теме заказчика

•Копирайтор ,корректор

•Скачивание рефератов,контрольных

Работа в Интернете‚ поисковые системы‚быстрая скорость печати, разработки предложений, сбор и обработка информации‚навыки делового общения, мобильность‚ креативность