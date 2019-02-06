rascheskov

Могу сделать дизайн сайта (Бизнес, Онлайн-магазин, Фото, Музыка, Дизайн, Ресторан, Отель, Событие, Блог, Портфолио и резюме).
Могу сделать дизайн сайта (Бизнес, Онлайн-магазин, Фото, Музыка, Дизайн, Ресторан, Отель, Событие, Блог, Портфолио и резюме), подключить домин, хостинг, предоставить доступ к панели управления (сайт wix.com), реклама сайта, SEO продвижение, создание логотипа и дизайна визиток. Цены уточняйте!
Прайс на логотип:
1.Срок выполнения:
1 час - 250 грн
2 часа - 300 грн
3 часа - 350 грн
4 часа - 400 грн
5 часов - 450 грн
2.Логотип:
Комплектный логотип - 300 грн:
Значок (Эмблема) - 150 грн
Название компании - 100 грн
Слоган компании - 50 грн
Почта: [email protected]
Номер телефона: 380983024467