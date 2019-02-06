rascheskov

Могу сделать дизайн сайта (Бизнес, Онлайн-магазин, Фото, Музыка, Дизайн, Ресторан, Отель, Событие, Блог, Портфолио и резюме).

Могу сделать дизайн сайта (Бизнес, Онлайн-магазин, Фото, Музыка, Дизайн, Ресторан, Отель, Событие, Блог, Портфолио и резюме), подключить домин, хостинг, предоставить доступ к панели управления (сайт wix.com), реклама сайта, SEO продвижение, создание логотипа и дизайна визиток. Цены уточняйте!

Прайс на логотип:

1.Срок выполнения:

1 час - 250 грн

2 часа - 300 грн

3 часа - 350 грн

4 часа - 400 грн

5 часов - 450 грн

2.Логотип:

Комплектный логотип - 300 грн:

Значок (Эмблема) - 150 грн

Название компании - 100 грн

Слоган компании - 50 грн

Почта: [email protected]

Номер телефона: 380983024467