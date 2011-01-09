rasenwood2

Иван rasenwood2

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Софт блог

    $50

    Требуется создать сайт софтовой тематики, уровень http://hotsoftreview.com дизайн можно неуникальный, но простой, резиновый, не грамоздкий. создать категории и пару новостей для примера, в дальнейшем подразумевается самостоятельное добавление новостей с картинками и превью. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад