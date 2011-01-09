rasenwood2

Требуется подключить несколько сайтов (3 хтмл страницы) к биллингам.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
13 лет назад
Требуется подключить несколько сайтов (3 хтмл страницы) к биллингам.
Требуется скачать несколько новостных ресурсов, залить на мой хостиг. Предполагается использование программ типа offline explorer, так же необходимы базовые навыки веб дизайна.
Требуется создать сайт софтовой тематики, уровень http://hotsoftreview.com дизайн можно неуникальный, но простой, резиновый, не грамоздкий. создать категории и пару новостей для примера, в дальнейшем подразумевается самостоятельное добавление новостей с картинками и превью. ...