rashchuk2001

Таргетолог

Я специалист по таргетинговой рекламе и комплексной раскрутке бизнеса в соц. сетях: Facebook, Instagram, ВК. С полным ведением проекта: от базового

аудита и упаковки профиля, до стратегии продвижения и ее реализации.

Чем я буду вам полезен:

1) Проведу аудит вашего профиля, после которого он начнет продавать

2) Составлю портрет вашей целевой аудитории и подскажу, где ее искать

3) Настрою официальную рекламу через Фейсбук/Instagram/ВК с детальной

сегментаций аудитории, после которой ваш продукт будет показываться

заинтересованным людям, а не соседу дяде Ване

4) Разработаю стратегию продвижения вашего бизнеса.

5) Напишу посты почти под любую тематику

6) Расскажу про бесплатные и платные способы продвижения