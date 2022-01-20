rashchuk2001

Таргетолог
Я специалист по таргетинговой рекламе и комплексной раскрутке бизнеса в соц. сетях: Facebook, Instagram, ВК. С полным ведением проекта: от базового
аудита и упаковки профиля, до стратегии продвижения и ее реализации.
Чем я буду вам полезен:
1) Проведу аудит вашего профиля, после которого он начнет продавать
2) Составлю портрет вашей целевой аудитории и подскажу, где ее искать
3) Настрою официальную рекламу через Фейсбук/Instagram/ВК с детальной
сегментаций аудитории, после которой ваш продукт будет показываться
заинтересованным людям, а не соседу дяде Ване
4) Разработаю стратегию продвижения вашего бизнеса.
5) Напишу посты почти под любую тематику
6) Расскажу про бесплатные и платные способы продвижения
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