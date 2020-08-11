rashid0appakov

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Здравствуй, уважаемый клиент!

Меня зовут Рашид Аппаков. Я - веб-программист. Обожаю работать с интересными проектами и с каждым проектом оттачивать навыки программирования.

Первое, что я ценю в работе с клиентом - это умение СЛЫШАТЬ клиента, понимать, что нужно клиенту и вместе приходить к крутым решениям.

Создание сайтов для меня не просто способ заработка, а моя - страсть. Если человек делает что-то профессионально и с любовью, то это дело приносит радость ему и его клиентам.

Моя специальность - программист - инженер, язык C#. Но именно веб-разработка принесла мне то моральное удовлетворение, которое я долго искал.

Прошла самую полную и профессиональную подготовку, существующую на сегодняшний день.

Мои навыки:

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, Native)

Мои специализации:

- Landing Page (полный цикл работ)

- Сайты под ключ

- Адаптивный дизайн

Я буду рада помочь вам в реализации вашего идеального сайта

Пишите для сотрудничества:

Почта - [email protected]

WhatsApp, Telegram - +79964173995