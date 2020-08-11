rashid0appakov

Рашид Аппаков rashid0appakovrashid0appakov
Здравствуй, уважаемый клиент!
Меня зовут Рашид Аппаков. Я - веб-программист. Обожаю работать с интересными проектами и с каждым проектом оттачивать навыки программирования.
Первое, что я ценю в работе с клиентом - это умение СЛЫШАТЬ клиента, понимать, что нужно клиенту и вместе приходить к крутым решениям.
Создание сайтов для меня не просто способ заработка, а моя - страсть. Если человек делает что-то профессионально и с любовью, то это дело приносит радость ему и его клиентам.
Моя специальность - программист - инженер, язык C#. Но именно веб-разработка принесла мне то моральное удовлетворение, которое я долго искал.
Прошла самую полную и профессиональную подготовку, существующую на сегодняшний день.
Мои навыки:
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, Native)
Мои специализации:
- Landing Page (полный цикл работ)
- Сайты под ключ
- Адаптивный дизайн
Я буду рада помочь вам в реализации вашего идеального сайта
Пишите для сотрудничества:
Почта - [email protected]
WhatsApp, Telegram - +79964173995