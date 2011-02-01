Опыт внешней оптимизации 7 лет, общий стаж 15 л. в интернет и печ. СМИ!

На этом сайте не часто.

Более 5 лет работаю по продвижению и внешней оптимизации сайтов.Провожу комплексные ПР-кампании по раскрутке сайтов, физ. объектов, брендов, компаний и их руководителей. (+СЕО).

Пишу сео-оптимизированные тексты, размещаю с бэк-ссылками статьи по своей базе небиржевых ресурсов (более100).

Отзывы, гарантии и контакты с сайта Фриланс.ру (более 3.5года):

http://www.free-lance.ru/users/once-more/opinions/?from=emp