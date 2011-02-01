Хочу услышать ответ, который интересует моего заказчика. 1.Методика раскрутки группы и форма отчета, обосновать эффективность и указать ст-ть и срок результата. 2.Методика раскрутки ролика на ЮТ и форма отчета, обосновать эффективность и указать ст-ть и срок результата. Более ...
На этом сайте не часто.
Более 5 лет работаю по продвижению и внешней оптимизации сайтов.Провожу комплексные ПР-кампании по раскрутке сайтов, физ. объектов, брендов, компаний и их руководителей. (+СЕО).
Пишу сео-оптимизированные тексты, размещаю с бэк-ссылками статьи по своей базе небиржевых ресурсов (более100).
Отзывы, гарантии и контакты с сайта Фриланс.ру (более 3.5года):
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Заказчик в дополнение к внутренней оптимизации сайта попросил прогнать по каталогам и т.д. так как я этой работой сейчас не занимаюсь, интересует: 1.какие базы предложите, ст-ть, ожидаемый результат, обязательно - форма отчета 2.Какие еще прогоны ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Установить, находится ли сайт www.ooo-ms.ru под фильтром, установить причину и найти пути решения, определить ст-ть.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Работа на 15 мин. Нужно вытащить видео с сайта и прислать мне в почту в ориг. кач-ве только первые 8 мин. (сюжет про детский садик). Справился бы сам, но переустановил МАЗИЛЛУ, где полетели все настройки ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт13 лет назад