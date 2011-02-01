raskrutin

Олег raskrutin

 
49 летГермания/Берлин
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Опыт внешней оптимизации 7 лет, общий стаж 15 л. в интернет и печ. СМИ!

На этом сайте не часто.

Более 5 лет работаю по продвижению и внешней оптимизации сайтов.Провожу комплексные ПР-кампании по раскрутке сайтов, физ. объектов, брендов, компаний и их руководителей. (+СЕО).

Пишу сео-оптимизированные тексты, размещаю с бэк-ссылками статьи по своей базе небиржевых ресурсов (более100).

Отзывы, гарантии и контакты с сайта Фриланс.ру (более 3.5года):

http://www.free-lance.ru/users/once-more/opinions/?from=emp

  • Нужно продвижение гр. Вконтакте и ролика на Ютюбе

    Хочу услышать ответ, который интересует моего заказчика. 1.Методика раскрутки группы и форма отчета, обосновать эффективность и указать ст-ть и срок результата. 2.Методика раскрутки ролика на ЮТ и форма отчета, обосновать эффективность и указать ст-ть и срок результата. Более ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен прогон по каталогам

    Заказчик в дополнение к внутренней оптимизации сайта попросил прогнать по каталогам и т.д. так как я этой работой сейчас не занимаюсь, интересует: 1.какие базы предложите, ст-ть, ожидаемый результат, обязательно - форма отчета 2.Какие еще прогоны ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Видео-фрагмент

    Работа на 15 мин. Нужно вытащить видео с сайта и прислать мне в почту в ориг. кач-ве только первые 8 мин. (сюжет про детский садик). Справился бы сам, но переустановил МАЗИЛЛУ, где полетели все настройки ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад