raspberry-web

Игорь Малинин raspberry-web

 
32 года
год на фриланс-бирже
Был
год назад
ДИЗАЙН САЙТОВ | ВЁРСТКА (full stack) | РЕКЛАМА

Привет! Я - директор компании WEBBERRY

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Более 8 лет в сфере продаж и более 3-х лет в сфере IT создали во мне уникальное сочетание навыков. Моя миссия - объединить эти области в гармоничное целое.

В моей компании мы специализируемся на разработке веб-сайтов и приложений, придерживаясь принципов чистого кода.

Мы не только создаем продукты, но и строим эффективные продажи, интегрируя передовые IT-решения.

В моей команде есть талантливый программист, который владеет передовыми языками и технологиями программирования, и превосходный дизайнер с художественным образованием.

Мы профессионалы в создании и продвижении сайтов.

Мы совместно работаем, чтобы создавать впечатляющие и функциональные веб-проекты, которые привлекают внимание и достигают поставленных целей.

p.s. Гарантируем качество сайта 90+ на pagespeed.web.dev от Google !

raspberry_web (telegram)

Портфолио

Мобильные приложения
нет отзывов
$20/час
от $200от 5 дней
#332
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$20/час
от $100от 3 дней
#618
Интернет-магазины
нет отзывов
$20/час
от $500от 10 дней
#1055
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$20/час
от $300от 4 дней
#1815
Веб-программирование
нет отзывов
$20/час
от $100от 2 дней
#2800
Дизайн сайтов
нет отзывов
$20/час
от $100от 2 дней
#3382
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