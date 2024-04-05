ДИЗАЙН САЙТОВ | ВЁРСТКА (full stack) | РЕКЛАМА

Привет! Я - директор компании WEBBERRY

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Более 8 лет в сфере продаж и более 3-х лет в сфере IT создали во мне уникальное сочетание навыков. Моя миссия - объединить эти области в гармоничное целое.

В моей компании мы специализируемся на разработке веб-сайтов и приложений, придерживаясь принципов чистого кода.

Мы не только создаем продукты, но и строим эффективные продажи, интегрируя передовые IT-решения.

В моей команде есть талантливый программист, который владеет передовыми языками и технологиями программирования, и превосходный дизайнер с художественным образованием.

Мы профессионалы в создании и продвижении сайтов.

Мы совместно работаем, чтобы создавать впечатляющие и функциональные веб-проекты, которые привлекают внимание и достигают поставленных целей.

p.s. Гарантируем качество сайта 90+ на pagespeed.web.dev от Google !

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