Привет! Я - директор компании WEBBERRY
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Более 8 лет в сфере продаж и более 3-х лет в сфере IT создали во мне уникальное сочетание навыков. Моя миссия - объединить эти области в гармоничное целое.
В моей компании мы специализируемся на разработке веб-сайтов и приложений, придерживаясь принципов чистого кода.
Мы не только создаем продукты, но и строим эффективные продажи, интегрируя передовые IT-решения.
В моей команде есть талантливый программист, который владеет передовыми языками и технологиями программирования, и превосходный дизайнер с художественным образованием.
Мы профессионалы в создании и продвижении сайтов.
Мы совместно работаем, чтобы создавать впечатляющие и функциональные веб-проекты, которые привлекают внимание и достигают поставленных целей.
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