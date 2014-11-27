Копирайтинг/Переводы/Статьи/Обзоры/Новости/Редактирование/Речи - я это умею!

Что я умею: копирайтинг/ рерайтинг/ новости/ статьи/ обзоры/ переводы/ редактирование/ корректировка/ резюме/ речи/ письма/ проза

Опыт работы более 7 лет.

Прямая специализация по образованию - ВЭД (ННГУ им. Н.И.Лобачевского, экономический факультет, окончила в 2007 году)

Закончила курсы английского, уровень Intermediate + 2 годичная стажировка в США + постоянное ведение переговоров с иностранными компаниями по работе.

Работала журналисткой около 4 лет во время учебы, тематика статей - практически любая.

В данный момент обучаюсь SEO-копирайтингу и другим необходимым вещам для полноценной работы фрилансера.

Работу по заказу выполню быстро, тексты будут хорошо читаемы и интересны, все нюансы согласно Вашим запросам.