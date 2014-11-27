Копирайтинг/Переводы/Статьи/Обзоры/Новости/Редактирование/Речи - я это умею!
Что я умею: копирайтинг/ рерайтинг/ новости/ статьи/ обзоры/ переводы/ редактирование/ корректировка/ резюме/ речи/ письма/ проза
Опыт работы более 7 лет.
Прямая специализация по образованию - ВЭД (ННГУ им. Н.И.Лобачевского, экономический факультет, окончила в 2007 году)
Закончила курсы английского, уровень Intermediate + 2 годичная стажировка в США + постоянное ведение переговоров с иностранными компаниями по работе.
Работала журналисткой около 4 лет во время учебы, тематика статей - практически любая.
В данный момент обучаюсь SEO-копирайтингу и другим необходимым вещам для полноценной работы фрилансера.
Работу по заказу выполню быстро, тексты будут хорошо читаемы и интересны, все нюансы согласно Вашим запросам.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$3
9 баллов
10 лет назад
Заказал обычную корректуру. В итоге получил файл с корректурой и отдельный файл со стилистической редактурой, бонусом. Быстро и дотошно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно работать
Редактирование и Корректура
1 отзыв
$1/час
от $5от 12 часов
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $2от 12 часов
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$2/час
от $5от 12 часов
нет рейтинга