Есть помещение 6*7м, нужно сделать визуализацию по ТЗ, по виду оно должно выглядеть как-будто так и есть. По наполнению: 3 рабочих места, гостевой диван+столик к нему, два паука рекламных, плазма и шкаф с полками, сделать нужно ...