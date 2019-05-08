Есть узкопрофильный калькулятор на веб-сайте для просчета стоимости товара, нужно внести несколько правок в формулу просчета, детали в ЛС
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Тематика: б/у авто ГЕО: Украина Требуется создать набор креативов авто тематики (продаже б/у авто, пригон авто под заказ из других стран), целевая аудитория мужчины 25 лет+ для рекламы в постах телеграм каналов этой тематики. Детальнее обсудим в ...Баннеры19 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется настроить рекламу youtube роликов в google ads. Цель кампании - увеличение числа подписчиков, лайков и комментариев на видео. Все детали в ЛСКонтекстная реклама11 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Нужно качественно настроить кампании по рекламе роликов YT для получения охвата и набора подписчиков. Детали в ЛСКонтекстная рекламанет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать с нуля + переделать некоторые существующие крео, которые уже выдохлись, но конвертили. Тематика: продажа б/у авто Приветствуется опыт создания крео под арбитраж, которые "заходят" конечному пользователю. Обязательна креативность. Сроки выполнения: 2-3 дня Цены предлагайте.Баннеры12 заявокЗакрыт4 года назад
Тематика: постельное белье Нужно создать 2-3 качественных креатива для запуска рекламной кампании.Баннеры15 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется обработать 5-7 исходных фотографий товара и привести их в "продажный вид". На некоторые фото нужно нанести инфографику и визуальные эффекты. Пишите стоимость за обработку 1 фото.Обработка фотографий27 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, тематика: продажа авто Требуется креативно подойти к созданию материалов, с маркетинговым уклоном. Баннер должен заинтересовать пользователя и мотивировать на действие (переход на страницу/переписку с менеджером) Оставляйте заявки, выбор исполнителя - по результатам интервью в личной ...Дизайн продукции17 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть помещение 6*7м, нужно сделать визуализацию по ТЗ, по виду оно должно выглядеть как-будто так и есть. По наполнению: 3 рабочих места, гостевой диван+столик к нему, два паука рекламных, плазма и шкаф с полками, сделать нужно ...Интерьеры и Экстерьеры20 заявокЗакрыт5 лет назад
Для товарных фотографий требуется редактирование: - добавление инфографики - наложение графических элементов - наложение текста Требования: частый онлайн, оперативность в выполнении заказа.Обработка фотографий33 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется написание текста для главной/категорий/подкатегорий + для каждого товара. На каждый товар по 200 збп, примерный общий объем заказа ~70-75к збп, указывайте цену за 1к знаков + сроки, исходя из этого выберу исполнителя.Копирайтинг27 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Требуется создание лого для магазина ювелирной тематики. В заявках указывайте сроки и стоимость.Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создание дизайна сайта + качественная верстка (мобильная включительно). Тематика: игры онлайн, даю вводные данные на основе чего нужно сделать дизайн и сверстать.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется создание семантического ядра для интернет-магазина изделий из драгоценных камней: категории, подкатегории, группировка + ТЗ копирайтеру.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Скрипт парсит контент, обрабатывает его, вносит изменения и сохраняет переделанный вариант. Нужно доработать его.Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется написание текстов по теме янтарь/изделия из янтаря (языки: RU/UA/EN)Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день, нужно написание статей, объемом 2к+ символов на тему кино и сериалов.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен рерайтер статей + описаний для программного обеспечения, тематика - Mac OS / iOS Средний объем статьи - 2,5к символов, описаний - 1,5к. ОБЯЗАТЕЛЕН опыт в тематике Mac + понимание работы различных программ для ПК (офисные, системные, ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт9 лет назад
Рерайт описаний фильмов, 42р/1к , работы будет достаточноКопирайтинг56 заявокЗакрыт9 лет назад
Проблема в том, что в админке у модуля пропали стили, и не отображаются кнопки управления модулем, нужно удалить полностью переустановить модуль или же исправить проблему с отображением стилей.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад