rasteq

Алексей rasteq

 
41 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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нет постоянных исполнителей
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Отзывы фрилансеров
UniqueInfo
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Копирайтинг, тематика: янтарь
Сотрудничество было очень приятным! Рекомендую Алексея как отличного заказчика.
Тексты качественные, работа была выполнена в срок.
Ответный отзыв
dm-web
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Доделать верстку шапки сайта
Приятно было сотрудничать. Отличный заказчик!
Сделал все в срок, согласно ТЗ.
Ответный отзыв
tudiz
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
168 отзывов(-1)
$22
10 баллов
10 лет назад
Логотип-баннер для сайта
Алексей отличный заказчик! своевременная оплата, чёткое тех задание, постоянно на связи.
Все сделано на отлично!
Ответный отзыв
anri4ka
Анри 
29 летГрузия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 отзывов(-1)
$40
10 баллов
10 лет назад
Верстка сайта
Требовательный. Но все отлично. С оплатой проблем нет.
Все на отлично. Отходили от ТЗ, но все было выполнено!
Ответный отзыв
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать логотипы одного сайта для 4х соц сетей
Спасибо, все отлично.
Все в сроки, качественно сделано!
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