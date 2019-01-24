Работаю в сфере информационных сайтов более 5 лет.

Работал с марафонцами на курсах Пузата - Начало и Спарта.

Помимо этого лично был пройден курс Спарты 2018 без отчислений, а также курс от Smart'а.

Чем занимаюсь:

- составлением ТЗ под ключ;

- выдачей ТЗ копирайтерам;

- вычиткой текста за копирайтером;

- проверкой текстов на вхождения и соответствия требованиям (уникальность, тошнотность, биграммы и т.д.);

- прописыванием H1, Title, Discription статьи;

- оформлением статей: подбор уместных и качественных картинок, подписи к ним, поиск видео по теме, выделение важных мыслей.

В частности занимаюсь:

- поиском копирайтеров на биржах для конкретного проекта и (или) копирайтеров общих тематик для всех проектов;

- поиском других КМ-ов для расширения команды и увеличения объемов работ;

- по необходимости написанием отзывов для информационных статей / статей-продажников;

- сбором СЯ.

Принцип работы (как обычно все происходит, но все может корректироваться в зависимости от особенностей проекта):

1. Обсуждаем все нюансы (при необходимости выдаете свои инструкции).

2. Выдаете ядро.

3. Я составляю ТЗ.

4. Ищу копирайтеров (или пишу уже имеющимся).

5. Выдаю ТЗ.

6. Проверяю текст за копирайтером.

7. При соответствии всем требованиям прописываю H1, Title, Discription.

8. Оформляю качественно статью.

9. Вы получаете написанную и оформленную статью под ключ.

В итоге Вы освобождаете себя от поиска и работы с большим количеством людей, передаете основную часть работы над сайтом мне, я же со своей стороны обеспечиваю бесперебойный поток новых статей и наполнение сайта качественным контентом.

Контроль работы:

По всем затратам и работе ведется отчетность в Google Docs. Вид отчетности с каждым оговаривается индивидуально.

Время работы, объемы и оплата:

Работаю практически 24/7. Оплату принимаю за потраченные часы либо объем выполненной работы.

Дешево и "абы было" - это не ко мне. Я гарантирую качественно проделанную работу, над которой кропотливо буду трудиться, что может отнимать больше времени.

Цена будет обсуждаться с каждым индивидуально в зависимости от предлагаемых объемов работ / требований.