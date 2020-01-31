rationarius

Бухгалтерские услуги для ООО и ЧП. НДС, общая система, Единый налог

Предлагаю помощь в составлении отчетности: бухгалтерской, налоговой, статистической (финансовой в зависимости от вида деятельности компании): НДС, ЕСВ, 1ДФ, Прибыль, Баланс (форма 1-м), Отчет о финансовых результатах (форма 2-м) за месяц (квартал, год) для ООО;

бухгалтерской, налоговой: НДС, ЕСВ (за месяц), 1ДФ (квартал), Декларация плательщика единого налога, ЕСВ (год), заполнение Книги учета доходов для ФЛП.

А также:

Управленческий учет, автоматизация учета в 1С УТП

Полное ведение бухгалтерского и налогового учета предприятия на общей системе налогообложения + ФЛП

Обработка и ведение первичной бухгалтерской документации: выписка счетов, расходных накладных, актов выполненных работ, выписка и регистрация налоговых накладных.

Учет заработной платы (начисление, удержание налогов, расчет отпускных, декретных)

Исправление ошибок предшественников ведения учета.

Имеется возможность присутствовать в офисе компании (обсуждается индивидуально)

Уровень вознаграждения обсуждается в зависимость от вида деятельности и загруженности.