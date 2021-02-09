rationarius_ua

Бухгалтерские услуги для предприятий и предпринимателей.

• Комплексное бухгалтерское обслуживание - это все работы от первичных документов до отчетности. То есть клиент предоставляет оформленные первичные документы, а дальше - это уже забота наших специалистов; • Составление и сдача налоговой декларации, налогового расчета; • Составление и сдача отчетов в фонды; • Подготовка и сдача отчета 1 ДФ в налоговую; • Формирование и сдача комплекта ежемесячной отчетности; • Формирование и сдача комплекта квартальной отчетности; • Формирование и сдача комплекта годовой отчетности; • Составление и сдача нулевой отчетности предприятия; • Формирование нулевого отчета для ФЛП, СПД, ЧП, ООО; • Подготовка и сдача отчетности предприятия; • Составление и представление уточненных деклараций; • Консультации по налогообложению; • Регистрация частных предпринимателей; • Регистрация предприятий; • Ведение бухгалтерского учета у частных предпринимателей; • Заполнение бланков отчетности; • Анализ хозяйственной деятельности; • Планирование себестоимости; • Расчет финансовых показателей; • Бюджетирование; • Услуги по трансформации финансовой отчетности в соответствии с МСФО и национальных стандартов стран ЕС; • Другие виды бухгалтерских услуг. • Заполнение бланков отчетности; • Анализ хозяйственной деятельности; • Планирование себестоимости; • Расчет финансовых показателей; • Бюджетирование; • Услуги по трансформации финансовой отчетности в соответствии с МСФО и национальных стандартов стран ЕС; • Другие виды бухгалтерских услуг. • Заполнение бланков отчетности; • Анализ хозяйственной деятельности; • Планирование себестоимости; • Расчет финансовых показателей; • Бюджетирование; • Услуги по трансформации финансовой отчетности в соответствии с МСФО и национальных стандартов стран ЕС; • Другие виды бухгалтерских услуг.