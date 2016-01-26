Добрый день. Нужен сайт для организации, которая занимается продажей стройматериалов. Дизайн – минимализм, плюс логотип, верстка, установка на хостинг и так далее, яркий, светлый, современный дизайн. Срок – 2 недели.
Быстрые способы связи:
- E-mail: [email protected]
- Дарим месяц сопровождения
Здравствуйте, уважаемый гость нашей страницы! Рады приветствовать Вас! В ходе нашей с Вами работы мы приложим максимум усилий для того, чтобы Вам понравился процесс и итог работы. Работаем на конечный результат!
Мы терпеливо подходим к процессу создания Вашего сайта, к Вашим замечаниям и пожеланиям, ожидая от Вас ответного понимания взамен. Корректная коммуникация - немаловажный залог успешного сотрудничества.
Вы хотите узнать, как мы будем работать над Вашим проектом, получить консультации по техническому заданию (ТЗ) и выслушать наши предложения? Оставьте свою электронную почту, и мы вышлем Вам образцы ТЗ и презентацию, индивидуально составленную согласно Вашим задачам. Трудно определиться с ТЗ? Полноценное обсуждение технического задания на этапе проектирования - залог успешного и своевременного релиза. Если Вы не хотите/не можете предоставить ТЗ, значит мы делаем все на свое усмотрение.
Услуги
• Составление технического задания на основе заполненного брифа или предоставленных материалов за 1-3 дня;
• Подбор и полная адаптация качественного шаблона Joomla и Wordpress за 1 день;
• Landing Page (одностраничные сайты рекламного и продающего характера);
• Интернет-магазины (OpenCart, Joomla, WordPress, Битрикс, PrestaShop);
• Вёрстка всех типов (кроссбраузерность, адаптивность, валидность, включая НТML5);
• Сайт на удобной CMS на выбор (OpenCart, Joomla, WordPress, Битрикс, modX, Drupal);
• Миграция сайта любой направленности;
• Порталы, каталоги, сайты-визитки, сайты-презентации/витрины, все виды сайтов "под ключ";
• SEO оптимизация и продвижение, контекстная реклама;
• CRM;
• Миграции (перенос) сайтов (с версии на версию, с движка на движок, миграции (перенос) между хостингами и доменами);
• Работа с графикой, обработка фотографий;
• Презентации;
• Группы и сообщества в социальных сетях: дизайн, вёрстка, обложки, набор аудитории, наполнение материалами, написание и постинг новостей;
• Рерайт, копирайт, авторские статьи, продающие статьи, транскрибация, редактирование текстов;
• Наполнение сайтов, порталов и интернет-магазинов;
• Консультации и сопровождение Ваших проектов.
С уважением, Бакаев Ратмир
и команда GedIonRush
- $500Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт8 лет назад