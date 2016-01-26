Web-Проекты. Полный комплекс - Идея. Создание. Продвижение. Сопровождение.

Дарим месяц сопровождения

Здравствуйте, уважаемый гость нашей страницы! Рады приветствовать Вас! В ходе нашей с Вами работы мы приложим максимум усилий для того, чтобы Вам понравился процесс и итог работы. Работаем на конечный результат!

Мы терпеливо подходим к процессу создания Вашего сайта, к Вашим замечаниям и пожеланиям, ожидая от Вас ответного понимания взамен. Корректная коммуникация - немаловажный залог успешного сотрудничества.

Вы хотите узнать, как мы будем работать над Вашим проектом, получить консультации по техническому заданию (ТЗ) и выслушать наши предложения? Оставьте свою электронную почту, и мы вышлем Вам образцы ТЗ и презентацию, индивидуально составленную согласно Вашим задачам. Трудно определиться с ТЗ? Полноценное обсуждение технического задания на этапе проектирования - залог успешного и своевременного релиза. Если Вы не хотите/не можете предоставить ТЗ, значит мы делаем все на свое усмотрение.

Услуги

• Составление технического задания на основе заполненного брифа или предоставленных материалов за 1-3 дня;

• Подбор и полная адаптация качественного шаблона Joomla и Wordpress за 1 день;

• Landing Page (одностраничные сайты рекламного и продающего характера);

• Интернет-магазины (OpenCart, Joomla, WordPress, Битрикс, PrestaShop);

• Вёрстка всех типов (кроссбраузерность, адаптивность, валидность, включая НТML5);

• Сайт на удобной CMS на выбор (OpenCart, Joomla, WordPress, Битрикс, modX, Drupal);

• Миграция сайта любой направленности;

• Порталы, каталоги, сайты-визитки, сайты-презентации/витрины, все виды сайтов "под ключ";

• SEO оптимизация и продвижение, контекстная реклама;

• CRM;

• Миграции (перенос) сайтов (с версии на версию, с движка на движок, миграции (перенос) между хостингами и доменами);

• Работа с графикой, обработка фотографий;

• Презентации;

• Группы и сообщества в социальных сетях: дизайн, вёрстка, обложки, набор аудитории, наполнение материалами, написание и постинг новостей;

• Рерайт, копирайт, авторские статьи, продающие статьи, транскрибация, редактирование текстов;

• Наполнение сайтов, порталов и интернет-магазинов;

• Консультации и сопровождение Ваших проектов.

С уважением, Бакаев Ратмир

и команда GedIonRush