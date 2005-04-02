Создание дизайна сайтов и разработка с упором на результат

Дизайн. Решение любых задач – от простых до нестандартных.

Доступная стоимость, качество гарантированное опытом.

Меня зовут Ратмир я занимаюсь дизайном и созданием современных сайтов под ключ около 1.5 лет, в среднем увеличиваю конверсию сайтов в 1.5-3 раза

Успел поработать с Курчановым, Дексом Ким и многими другими именитыми блогерами чья аудитория превышает 100 тыс.

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