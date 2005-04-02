Создание дизайна сайтов и разработка с упором на результат
Дизайн. Решение любых задач – от простых до нестандартных.
Доступная стоимость, качество гарантированное опытом.
Меня зовут Ратмир я занимаюсь дизайном и созданием современных сайтов под ключ около 1.5 лет, в среднем увеличиваю конверсию сайтов в 1.5-3 раза
Успел поработать с Курчановым, Дексом Ким и многими другими именитыми блогерами чья аудитория превышает 100 тыс.
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Я против войны в Украине!
Портфолио
- Презентация для Евгения Курчанова8 просмотров
- Лендинг для онлайн-курса4 просмотра
- Лендинг для продажи недорогого продукта4 просмотра
- Сайт для онлайн школы Kodroom4 просмотра
- Сайт для марафона по арбитражу7 просмотров