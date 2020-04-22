Действующий SMM-щик, продвигаю профили в Инстаграм, делаю изящные картинки, пишу продающие тексты, настраиваю сайты уже более 1 года

Здравствуйте! Меня зовут Ратмир. Я действующий SMM-щик, продвигаю профили в Инстаграм, делаю изящные картинки, пишу продающие тексты,

настраиваю сайты уже более 1 года

Руковожу своим Маркетинговым агентством, обучаю своих учеников продаже в Инстаграм

Люблю и работаю по дереву, занимаюсь волейболом, снимаю себя на видео и веду свой блог.

Готов принять Ваш заказ!

Связаться можете по номеру +7 707 973 6835