Действующий SMM-щик, продвигаю профили в Инстаграм, делаю изящные картинки, пишу продающие тексты, настраиваю сайты уже более 1 года
Здравствуйте! Меня зовут Ратмир. Я действующий SMM-щик, продвигаю профили в Инстаграм, делаю изящные картинки, пишу продающие тексты,
настраиваю сайты уже более 1 года
Руковожу своим Маркетинговым агентством, обучаю своих учеников продаже в Инстаграм
Люблю и работаю по дереву, занимаюсь волейболом, снимаю себя на видео и веду свой блог.
Готов принять Ваш заказ!
Связаться можете по номеру +7 707 973 6835