ratunkov

Павел ratunkov

 
44 годаБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайн превыше всего (Web UI UX Graphic Motion)

Мы всегда стремимся найти оптимальное и эффективное решение задач, поставленных нашими клиентами.

Такой подход позволяет нам создавать как достаточно скромные, так и крупномасштабные проекты. Обратившись к нам, вы всегда можете быть уверены в том, что получите качественный и своевременно выполненный проект, который полностью удовлетворит как ваши требования, так и требования современного интернета. 

  • опыт работы более 20 лет
  • широкие компетенции (веб дизайн, интерфейсы, фирстиль, наружка, полиграфия, моушен, промо и тд)
  • эффективные решения (вам не нужно 2 варианта дизайна вам нужно то что будет работать)
  • мы стремимся смотреть на стоящие перед нами задачи максимально широко в пределах наших компетенций и решать их комплексно, используя для этого наиболее подходящие инструменты.
  • высокое качество работ
  • каждый проект проходит многократную проверку на качество.
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