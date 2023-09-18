rauanuzakbaev

Набор текста в Word

Привет! Меня зовут Узакбаев Рауан. Я учусь в 4 курсе КБТУ на специальности "Информационные системы". Благодаря моему образованию и опыту в программировании, я особенно эффективен в наборе текста, а также отлично управляюсь с соблюдением дедлайнов.



Моя специализация включает:



Набор текста в Word: Отсканированные рукописи, книги, статьи, рукописные заметки - все это я готов перевести в электронный формат с сохранением оригинального стиля.



Вставка фото рукописей: Помогу вам вставить изображения рукописей в текстовый документ для лучшего восприятия.



Обработка PDF: Работаю с файлами в формате PDF, включая конвертацию и редактирование.



О себе: Я предан своей работе и стремлюсь к высокому качеству в каждом проекте. Моя цель - не просто завершить задачу, но предложить решение, которое полностью удовлетворит ваши потребности.