raubakirov

Март 2017 — настоящее время
ТОО "SOFT ENERGY", Усть-Каменогорск. Заместитель регионального директора по информационным технологиям Планирование, контроль и управление ИТ-отделами компании. Контроль качества выполнения рабочих процессов.
Взаимодействие с Заказчиками по вопросам исполнения договоров, уровня
обслуживания и т.п. Планирование новых проектов.
Январь 2016 — Март 2017
ТОО "SOFT ENERGY", Усть-Каменогорск. Ведущий специалист группы разработки программного обеспечения
Разработка/доработка биллинговых информационных систем на платформе 1С. Разработка технических заданий,
контроль и распределение работ между специалистами группы разработки
программного обеспечения.
Январь 2014 — Декабрь 2015
ТОО "SOFT ENERGY", Усть-Каменогорск. Руководитель группы поддержки пользователей
Сопровождение билинговой информационной системы "CUBIC ENERGY", контроль работы
группы поддержки пользователей, консультация пользователей, разработка
технической документации.
Июль 2013 — Декабрь 2013
АО "АЛСЕКО", Усть-Каменогорск. Специалист 1С
Внедрение биллинговой информационной системы, тестирование, написание руководства
пользователя, обучение пользователей.
Декабрь 2009 — Июль 2013
АО "ВК РЭК", Усть-Каменогорск. Инженер-программист группы финансовых систем
Сопровождение информационной системы "1С. Техническое обслуживание и ремонт".
Внедрение ИС, разработка, доработка отчетных форм, внешних обработок,
написание руководства пользователя, обучение пользователей.