raubakirov

Рахим Аубакиров raubakirov

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Программист 1С, переводы английский-русский-английский, турецкий-русский-турецкий, фотография

Март 2017 — настоящее время

ТОО "SOFT ENERGY", Усть-Каменогорск.  Заместитель регионального директора по информационным технологиям Планирование,  контроль и управление ИТ-отделами компании.  Контроль   качества выполнения рабочих процессов.

Взаимодействие с Заказчиками по вопросам исполнения договоров, уровня

обслуживания и т.п. Планирование новых проектов.

Январь 2016 — Март 2017

ТОО "SOFT ENERGY", Усть-Каменогорск.  Ведущий специалист группы разработки программного обеспечения

Разработка/доработка биллинговых информационных систем на платформе 1С. Разработка технических заданий,

контроль и распределение работ между специалистами группы разработки

программного обеспечения.

Январь 2014 — Декабрь 2015

ТОО "SOFT ENERGY", Усть-Каменогорск.  Руководитель группы поддержки пользователей

Сопровождение билинговой информационной системы "CUBIC ENERGY", контроль работы

группы поддержки пользователей, консультация пользователей, разработка

технической документации.

Июль 2013 — Декабрь 2013

АО "АЛСЕКО", Усть-Каменогорск.  Специалист 1С

Внедрение биллинговой информационной системы, тестирование, написание руководства

пользователя, обучение пользователей.

Декабрь 2009 — Июль 2013

АО "ВК РЭК", Усть-Каменогорск. Инженер-программист группы финансовых систем

Сопровождение информационной системы "1С. Техническое обслуживание и ремонт".

Внедрение ИС, разработка, доработка отчетных форм, внешних обработок,

написание руководства пользователя, обучение пользователей.