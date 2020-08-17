rauf-akhmedov

Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным кодом. Адаптивность. Flexbox, CSS3, HTML5, jQuery.

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна. Время на написание технического задания, не требую детального ТЗ. Получаете в короткие сроки свой заказ, т.к. не берусь делать одновременно несколько заказов.

на написание технического задания, не требую детального ТЗ. Получаете в короткие сроки свой заказ, т.к. не берусь делать одновременно несколько заказов. Нервы. Я всегда на связи, всегда могу доделать вещи, которые не учтены в макете. Открыт для общения и любых спорных моментов в процессе работы.

В течении месяца с момента передачи архива с версткой я так же бесплатно и сразу исправлю недочеты и ошибки которые могут быть не замечены при приеме работы или же позже.

связь:

Кроссбраузерная вестка

Верстаю из PSD, Figma

Адаптивность

Анимация сайтов

Профессиональное обслуживание, наполнение сайтов

HTML(HTML5), CSS(CSS3), jQuery, Flexbox, БЭМ.

Образование: