rauf-akhmedov

Рауф rauf-akhmedov

 
34 годаРоссия/Белгород
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным кодом. Адаптивность. Flexbox, CSS3, HTML5, jQuery.

Работая со мной вы экономите:

  • Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
  • Время на написание технического задания, не требую детального ТЗ. Получаете в короткие сроки свой заказ, т.к. не берусь делать одновременно несколько заказов.
  • Нервы. Я всегда на связи, всегда могу доделать вещи, которые не учтены в макете. Открыт для общения и любых спорных моментов в процессе работы.
Гарантии:

В течении месяца с момента передачи архива с версткой я так же бесплатно и сразу исправлю недочеты и ошибки которые могут быть не замечены при приеме работы или же позже. 

связь:

Род занятий: 

  • Кроссбраузерная вестка
  • Верстаю из PSD, Figma
  • Адаптивность
  • Анимация сайтов
  • Профессиональное обслуживание, наполнение сайтов
Технологии:

HTML(HTML5), CSS(CSS3), jQuery, Flexbox, БЭМ.

Образование:

  • Высшее техническое (Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем)
  • Высшее экономическое(финансы и кредит)

HTMLCSSFigmajQuery