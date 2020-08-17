Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным кодом. Адаптивность. Flexbox, CSS3, HTML5, jQuery.
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время на написание технического задания, не требую детального ТЗ. Получаете в короткие сроки свой заказ, т.к. не берусь делать одновременно несколько заказов.
- Нервы. Я всегда на связи, всегда могу доделать вещи, которые не учтены в макете. Открыт для общения и любых спорных моментов в процессе работы.
связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграмм: rauf_akhmedov
- Кроссбраузерная вестка
- Верстаю из PSD, Figma
- Адаптивность
- Анимация сайтов
- Профессиональное обслуживание, наполнение сайтов
HTML(HTML5), CSS(CSS3), jQuery, Flexbox, БЭМ.
Образование:
- Высшее техническое (Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем)
- Высшее экономическое(финансы и кредит)
Действие аккаунта приостановлено!