01-02-05 по сегодняшний день php-программист (фриланс).

- создание скриптов на PHP + MySQL

01-02-05 по сегодняшний день приходящий сисадмин (фриланс).

- Установка и настройка ПО

- Решение технических проблем на уровне ПО

- Модернизация ПК

13.09.04-01.02.05 «Акелла» разработка компьютерных игр для ПК.

Гейм-дизайнер

- Разработка общей концепции компьютерной игры и проработка отдельных элементов

- Составление подробного дизайн-документа для аниматоров и 3D моделеров

- Сбор игрового уровня из подготовленных элементов и его тестирование

31.03.03-10.09.04 ООО “Цифровые миры” разработка ПО для турбизнеса.

Начальник отдела тестирования ПО

- Координация работы группы (4 человека)

- Сравнительный анализ программных продуктов фирм конкурентов

- Проведение выставок и презентаций в Москве и Санкт-Петербурге

- Создание руководства пользователя для разрабатываемого ПО (для многопользовательской версии программы)

- По совместительству, взаимодействие с системным интегратором, контроль за выполнением работ по поддержке технического парка компании

- Разработка сценариев тестирования в соответствии с реальными бизнес-процессами туроператора

- Поддержка корпоративного сайта

18.07.02-31.03.03 ООО “Цифровые миры” разработка ПО для турбизнеса.

Тестировщик ПО

- Тестирование отдельных программных модулей в соответствие с требованиями, учет программных и логических ошибок

- Установка и настройка ПО (Windows, Office и прочее ПО)

- Устранение технических проблем на уровне ПО и «железа»

- Модернизация технического парка компании

- Поддержка пользователей компании

- Взаимодействие с интернет провайдером и компанией осуществляющей хостинг корпоративного сайта

- Обучение пользователей работе с разрабатываемым ПО

- Установка и поддержка разрабатываемого ПО

- Создание руководства пользователя для разрабатываемого ПО (для внутриофисной версии программы)

Навыки:

Windows 9x/Me/2K/XP, MS Office, Macromedia Dreamweaver, Adobe photoshop, Adobe Illustrator, Adobe ImageReady, Adobe Premiere, Nandub, VirtualDub, Corel Painter, CorelDraw, 3d max, Maya, Bug Collector, BugTrack, ClearQuest, Apache, “железо” (на уровне сборки). C++ Builder (начальный уровень), HTML, PHP, MySQL. Английский (чтение)