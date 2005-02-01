01-02-05 по сегодняшний день php-программист (фриланс).
- создание скриптов на PHP + MySQL
01-02-05 по сегодняшний день приходящий сисадмин (фриланс).
- Установка и настройка ПО
- Решение технических проблем на уровне ПО
- Модернизация ПК
13.09.04-01.02.05 «Акелла» разработка компьютерных игр для ПК.
Гейм-дизайнер
- Разработка общей концепции компьютерной игры и проработка отдельных элементов
- Составление подробного дизайн-документа для аниматоров и 3D моделеров
- Сбор игрового уровня из подготовленных элементов и его тестирование
31.03.03-10.09.04 ООО “Цифровые миры” разработка ПО для турбизнеса.
Начальник отдела тестирования ПО
- Координация работы группы (4 человека)
- Сравнительный анализ программных продуктов фирм конкурентов
- Проведение выставок и презентаций в Москве и Санкт-Петербурге
- Создание руководства пользователя для разрабатываемого ПО (для многопользовательской версии программы)
- По совместительству, взаимодействие с системным интегратором, контроль за выполнением работ по поддержке технического парка компании
- Разработка сценариев тестирования в соответствии с реальными бизнес-процессами туроператора
- Поддержка корпоративного сайта
18.07.02-31.03.03 ООО “Цифровые миры” разработка ПО для турбизнеса.
Тестировщик ПО
- Тестирование отдельных программных модулей в соответствие с требованиями, учет программных и логических ошибок
- Установка и настройка ПО (Windows, Office и прочее ПО)
- Устранение технических проблем на уровне ПО и «железа»
- Модернизация технического парка компании
- Поддержка пользователей компании
- Взаимодействие с интернет провайдером и компанией осуществляющей хостинг корпоративного сайта
- Обучение пользователей работе с разрабатываемым ПО
- Установка и поддержка разрабатываемого ПО
- Создание руководства пользователя для разрабатываемого ПО (для внутриофисной версии программы)
Навыки:
Windows 9x/Me/2K/XP, MS Office, Macromedia Dreamweaver, Adobe photoshop, Adobe Illustrator, Adobe ImageReady, Adobe Premiere, Nandub, VirtualDub, Corel Painter, CorelDraw, 3d max, Maya, Bug Collector, BugTrack, ClearQuest, Apache, “железо” (на уровне сборки). C++ Builder (начальный уровень), HTML, PHP, MySQL. Английский (чтение)