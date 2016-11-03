Образование: высшее
Опыт разработки:
- Разработка приложений в среде БД Oracle на PL/SQL
- Разработка с применением интеграционной шины Mule (Java+MS SQL)
- Разработка серверной части Flash игры "Мафия" для сети "В контакте" AS+Java+SmartFox server
- Расширения для сервера SmartFox (AS,Java)
- Разработка портала электронного документооборота (ASP .NET + MS SQL + MS BizTalk)
- Проектирование и администрирование БД (MySQL,Oracle)
- Разработка настольных приложений (Java,C++) для DOS,Windows
- Проектирование и разработка серверных приложений. Многопоточный Proxy Server + система учета и контроля доступа к Internet (Платформа: Linux, язык разработки Java + БД Firebird)
- Проектирование и разработка подсистемы сетевого обмена данными для системы репликации проекта платформа Windows 98, XP
- Проектирование и разработка БД системы учета телепередающих станций Delphi + Firebird
- Проектирование и разработка учетно-контрольной системы сетевого обмена тестовой информацией (для обеспечения учебного процесса) Borland Cbuilder 4, Windows 98, XP
- Разработка электронного магазина PHP + MySQL + JavaScript + AJAX (www.inbase.org.ua)
- Администрирование серверов Novell NetWare 3.x, 4.x. Администрирование серверов Linux (RedHat 6 – 9, Fedora 5-7) Установка и настройка служб DNS, Mail, WWW, DHCP.
Персональная информация
Готов к работе в команде и индивидуально. Коммуникабелен, устойчив к стрессу,
не конфликтен. Выполняю работу в срок (способен четко оценить сроки выполнения задачи).