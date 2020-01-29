Переводчик и копирайтер

Образование:2017 – по н. в. РАНХиГС при Президенте РФ (очная форма обучения),Институт бизнеса и делового администрирования,специальность – «международные отношения» (3 курс)

Дополнительное образование:

2015, 2014 BKC International House Dublin, Ireland

август 2013 Portsmouth English Language School, Britain

NEOMA Business School France 2020

Профессиональные навыки:

Опыт сопровождения иностранных VIP гостей (Гайдаровский форум2018 и 2019 гг., комиссия AACSB февраль 2019 г.)

Опыт работы в бюро переводов Москвы,

Английский язык C1, Немецкий язык B2,