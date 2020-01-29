Переводчик и копирайтер
Образование:2017 – по н. в. РАНХиГС при Президенте РФ (очная форма обучения),Институт бизнеса и делового администрирования,специальность – «международные отношения» (3 курс)
Дополнительное образование:
2015, 2014 BKC International House Dublin, Ireland
август 2013 Portsmouth English Language School, Britain
NEOMA Business School France 2020
Профессиональные навыки:
Опыт сопровождения иностранных VIP гостей (Гайдаровский форум2018 и 2019 гг., комиссия AACSB февраль 2019 г.)
Опыт работы в бюро переводов Москвы,
Английский язык C1, Немецкий язык B2,
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