ravinskij27

Верстальщик

Создание любого сайта начинается с работы дизайнера. Создаётся макет, общий дизайн страниц, отдельных модулей. Определяются цвета, подбираются или отрисовываются изображения и тому подобное. Но дальше следует не менее важный этап: объединение всего вышеперечисленного в общую структуру, с учётом того, как графическое и текстовое наполнение будет отображаться в различных браузерах.





Это и есть верстка сайта – задача, требующая аккуратности, точности и высокого профессионализма.





Причин доверить такую задачу только настоящему профессионалу масса, ведь, помимо прочего, от него требуются навыки работы в редакторах изображений, умение работать с кодом в различных приложениях, тестировать написанный код и масса других умений.

Поручив верстку сайта специалисту, можно не сомневаться в результате и соблюдении сроков исполнения заказа.