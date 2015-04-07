Digital Media Researcher

Профессиональные цели:

Анализ экосистемы рынка

Специализация и профессиональные навыки:

1. Анализ рынка ИТ.

2. Контент-анализ СМИ и блогосферы.

3. Анализ поведения детей и подростков в соц.медиа.

Навыки:

Систематизации большого количества разнородных данных, так чтобы в них удобно было ориентироваться для каждого участника команды. В том числе, настройка площадок для внутренний коммуникации на платформе Ning.

Настройка и администрирование Zoho CRM - данные о компаниях, людях, решениях, сценариях использования. Постановка задач сотрудникам, ведение кампаний.

Развитие сообщества пользователей, партнёров, разработчиков.

Проведение онлайн-опросов пользователей, в том числе, организация домашнего тестирования. Контент-анализ результатов.

Контент-анализ соц.медиа - форумы, блоги, сообщества.

Опыт работы:

Руководитель проекта

Anketki.ru, (anketki.ru) Россия,

июнь 2006 — продолжаю работать

Обязанности:

— Разработка концепции сервиса

— Разработка редакторской политики

— Разработка стратегии продвижения

— Подготовка маркетинговых материалов, работа с прессой

— Координация субподрядчиков

— Анализ показателей сервиса

— Изучение пользовательского поведения в онлайне помимо сервиса

Достижения:

— Создан сервис со стабильной посещаемостью пользователей, как в личных целях, так и для проведения опросов среди собственной аудитории

— Сформулирована стратегия дальнейшего развития

Маркетолог-аналитик в проекте "Живые Коды"

inVenture, (www.inventure.ru) Россия,

октябрь 2008 — апрель 2010

Обязанности:

— Анализ стратегических возможностей на новых рыках

— Разработка рекомендации по стратегиям

— Анализ позиций и предложений конкурентов

— Ведение «базы знаний» по изменениям и новостям рынка

— Администрация CRM

— Налаживание отношений с международными партнёрами

— Подготовка презентаций, контента для сайта, работа с прессой

Достижения:

— Обозначена стратегия долгосрочного развития

— Проведено онлайн-тестирование мобильного приложения

— Проведены онлайн-исследования, включая опрос и фокус-группы, для выявления потребительского отношения к продвигаемой технологии

— Налажены отношения с ключевыми участниками рынка: Nokia Point and Find, 3G-Vision, ScanBuy

Директор по внешним связям проекта "Живые Коды"

inVenture, (www.inventure.ru) Москва,

октябрь 2008 — апрель 2010

Обязанности:

— Развитие лояльного сообщества продвинутых пользователей

— Подготовка и публикация материалов для развития дискуссий по теме

— Поддержка сообщества на основных блог-платформах (ЖЖ, Хабрахабр)

— Отслеживание информационных вбросов по теме в медиасреде

— Подготовка материалов для корпоративного блога и сайта проекта

— Подготовка материалов для участия в мероприятиях

— Администрация онлайн-ресурсов для коммуникации со сторонними разработчиками и партнёрами

Достижения:

— Собрана аудитория потенциальных early adopters

— Налажены отношения с нишевыми лидерами мнений

— Созданы онлайн-ресурсы для привлечения сторонних разработчиков и партнёров

Блог на Хабрахабре - http://habrahabr.ru/blogs/infolust/

Блог в ЖЖ - http://community.livejournal.com/ru_infolust/profile

Аналитик медиа-среды

WorldWebStudio, (worldwebstudio.com) Киев,

март 2006 — октябрь 2008

Обязанности:

— Изучение инноваций и трендов в сфере информационных технологий для маркетинга и электронной коммерции

— Ведение корпоративного блога

— Развитие тематического сообщества в ЖЖ

Достижения:

— Собрана аудитория профильных читателей корпоративного блога и его "зеркал" на сторонних ресурсах

Блог в ЖЖ - http://worldwebstudio.livejournal.com/

Редактор

УрбанФабр, (web.archive.org/web/20080106224829/urbanfabr.org.ua/childs.htm) Россия,

октябрь 2004 — май 2006

Обязанности:

— Создание концепции информационного ресурса

— Создание сайта

— Разработка редакторской политики

— Разработка стратегии продвижения

Достижения:

— Создано сообщество профильной аудитории

— Налажены партнёрские отношения с дружественными ресурсами

— Налажены контакты с прессой и профильными ньюсмейкерами

http://urbanfabr.livejournal.com/

Ведущий рубрики

Мой компьютер, (www.mycomp.com.ua) Киев,

октябрь 1998 — март 2001

Обязанности:

— Подготовка аналитических материалов

— Интервьюирование

— Подготовка обзоров

Образование:

МСУ-Киев (Международный соломонов университет)

Высшее, степень бакалавра, Киев, 1999 — 2003

Ф-т: Историко-философский

Награды, сертификаты, портфолио, проекты:

Февраль 2002, Пятая Международная Школа по Иудаике, организованная Центром научных работников и преподавателей иудаики в вузах, ассоциацией молодых исследователей «Сефер», Москва, Россия.

Июль 2002, Шестая Международная Школа по Иудаике, организованная центром «Сефер», Москва.

Май 2005, Международная Весенняя Школа «Мифология как система» организованная Центром типологии и семиотики фольклора Российского государственного гуманитарного университета, в Переславле-Залесском.

Ноябрь 2005, Международная Весенняя Школа «Обряд и текст», организованная Центром типологии и семиотики фольклора Российского государственного гуманитарного университета, в Переславле-Залесском.

Членство в обществах и ассоциациях:

Союз ЕЖЕ

Прочее

Английский, свободно владею

Немецкий, базовые знания

Украинский, свободно владею