Профессиональные цели:
Анализ экосистемы рынка
Специализация и профессиональные навыки:
1. Анализ рынка ИТ.
2. Контент-анализ СМИ и блогосферы.
3. Анализ поведения детей и подростков в соц.медиа.
Навыки:
Систематизации большого количества разнородных данных, так чтобы в них удобно было ориентироваться для каждого участника команды. В том числе, настройка площадок для внутренний коммуникации на платформе Ning.
Настройка и администрирование Zoho CRM - данные о компаниях, людях, решениях, сценариях использования. Постановка задач сотрудникам, ведение кампаний.
Развитие сообщества пользователей, партнёров, разработчиков.
Проведение онлайн-опросов пользователей, в том числе, организация домашнего тестирования. Контент-анализ результатов.
Контент-анализ соц.медиа - форумы, блоги, сообщества.
Опыт работы:
Руководитель проекта
Anketki.ru, (anketki.ru) Россия,
июнь 2006 — продолжаю работать
Обязанности:
— Разработка концепции сервиса
— Разработка редакторской политики
— Разработка стратегии продвижения
— Подготовка маркетинговых материалов, работа с прессой
— Координация субподрядчиков
— Анализ показателей сервиса
— Изучение пользовательского поведения в онлайне помимо сервиса
Достижения:
— Создан сервис со стабильной посещаемостью пользователей, как в личных целях, так и для проведения опросов среди собственной аудитории
— Сформулирована стратегия дальнейшего развития
Маркетолог-аналитик в проекте "Живые Коды"
inVenture, (www.inventure.ru) Россия,
октябрь 2008 — апрель 2010
Обязанности:
— Анализ стратегических возможностей на новых рыках
— Разработка рекомендации по стратегиям
— Анализ позиций и предложений конкурентов
— Ведение «базы знаний» по изменениям и новостям рынка
— Администрация CRM
— Налаживание отношений с международными партнёрами
— Подготовка презентаций, контента для сайта, работа с прессой
Достижения:
— Обозначена стратегия долгосрочного развития
— Проведено онлайн-тестирование мобильного приложения
— Проведены онлайн-исследования, включая опрос и фокус-группы, для выявления потребительского отношения к продвигаемой технологии
— Налажены отношения с ключевыми участниками рынка: Nokia Point and Find, 3G-Vision, ScanBuy
Директор по внешним связям проекта "Живые Коды"
inVenture, (www.inventure.ru) Москва,
октябрь 2008 — апрель 2010
Обязанности:
— Развитие лояльного сообщества продвинутых пользователей
— Подготовка и публикация материалов для развития дискуссий по теме
— Поддержка сообщества на основных блог-платформах (ЖЖ, Хабрахабр)
— Отслеживание информационных вбросов по теме в медиасреде
— Подготовка материалов для корпоративного блога и сайта проекта
— Подготовка материалов для участия в мероприятиях
— Администрация онлайн-ресурсов для коммуникации со сторонними разработчиками и партнёрами
Достижения:
— Собрана аудитория потенциальных early adopters
— Налажены отношения с нишевыми лидерами мнений
— Созданы онлайн-ресурсы для привлечения сторонних разработчиков и партнёров
Блог на Хабрахабре - http://habrahabr.ru/blogs/infolust/
Блог в ЖЖ - http://community.livejournal.com/ru_infolust/profile
Аналитик медиа-среды
WorldWebStudio, (worldwebstudio.com) Киев,
март 2006 — октябрь 2008
Обязанности:
— Изучение инноваций и трендов в сфере информационных технологий для маркетинга и электронной коммерции
— Ведение корпоративного блога
— Развитие тематического сообщества в ЖЖ
Достижения:
— Собрана аудитория профильных читателей корпоративного блога и его "зеркал" на сторонних ресурсах
Блог в ЖЖ - http://worldwebstudio.livejournal.com/
Редактор
УрбанФабр, (web.archive.org/web/20080106224829/urbanfabr.org.ua/childs.htm) Россия,
октябрь 2004 — май 2006
Обязанности:
— Создание концепции информационного ресурса
— Создание сайта
— Разработка редакторской политики
— Разработка стратегии продвижения
Достижения:
— Создано сообщество профильной аудитории
— Налажены партнёрские отношения с дружественными ресурсами
— Налажены контакты с прессой и профильными ньюсмейкерами
http://urbanfabr.livejournal.com/
Ведущий рубрики
Мой компьютер, (www.mycomp.com.ua) Киев,
октябрь 1998 — март 2001
Обязанности:
— Подготовка аналитических материалов
— Интервьюирование
— Подготовка обзоров
Образование:
МСУ-Киев (Международный соломонов университет)
Высшее, степень бакалавра, Киев, 1999 — 2003
Ф-т: Историко-философский
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Февраль 2002, Пятая Международная Школа по Иудаике, организованная Центром научных работников и преподавателей иудаики в вузах, ассоциацией молодых исследователей «Сефер», Москва, Россия.
Июль 2002, Шестая Международная Школа по Иудаике, организованная центром «Сефер», Москва.
Май 2005, Международная Весенняя Школа «Мифология как система» организованная Центром типологии и семиотики фольклора Российского государственного гуманитарного университета, в Переславле-Залесском.
Ноябрь 2005, Международная Весенняя Школа «Обряд и текст», организованная Центром типологии и семиотики фольклора Российского государственного гуманитарного университета, в Переславле-Залесском.
Членство в обществах и ассоциациях:
Союз ЕЖЕ
Прочее
Английский, свободно владею
Немецкий, базовые знания
Украинский, свободно владею