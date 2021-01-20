Графический и веб-дизайн
Создам для вас:
- статичный баннер для сайта и рекламных кампаний Google Adwords и Яндекс.Директ
- оформление для социальных сетей (обложку, пост, баннер)
- листовку, афишу, постер, визитку
- баннер для наружной рекламы
- вывеску, стенд
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Портфолио
- Дизайн визитки85 просмотров
- Дизайн обложек для VK95 просмотров
- Vk обложки95 просмотров
- Шапки для пабликов Вконтакте76 просмотров
- Простые обложки для ВК77 просмотров
- Обложки для сообществ ВКонтакте72 просмотра
- Дизайн визиток78 просмотров
- Листовка для розыгрыша билетов86 просмотров
- Концепт баннера для сети магазинов O'stin86 просмотров
- Несколько рекламных баннеров81 просмотр
- Обложка для группы ВКонтакте78 просмотров
- Баннер для Instagram76 просмотров