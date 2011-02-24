1. Дата рождения: 19 августа 1979 года.
2. Обучение, курсы, семинары, достижения
В 2002 году окончил Рязанский Государственный Радиотехнический Университет по специальности «Управление информатикой в технических системах».
3. Иностранные языки
Английский – Intermediate.
4. Профессиональные навыки
Основные навыки:
ASP.NET 2.0/3.5, C#, ASP.NET AJAX, XHTML 1.0, CSS 2.1/3.0.
Вспомогательные навыки:
MS Visual Studio 2005/2008, ADO.NET 2.0, Adobe Flash CS4, Photoshop CS3, Illustrator CS3, MySQL, SQL Server 2005/2008, XML.
5. Опыт работы
2001-2005 консультант в "Интеллект-Сервис", г. Москва (система ИС-ПРО).
2005-2008 консультант в ЗАО "Новый импульс", г. Москва (система SAP R3).
2009-2010 веб-разработчик в ООО "Руден", г. Рязань.
6. Предоставляемые услуги
• Создание уникальной функциональности для сайтов на ASP.NET.
• Разработка сайтов «Под ключ» на ASP.NET;
7. Контактная информация
WWW: http://rudensoft.ru
Email: [email protected]
ICQ: 499773857 (с 9:00 до 18:00)
Skype: rayn99 (с 9:00 до 18:00)
Телефон: 8-953-745-5155
Часы работы: пн-сб, с 9:00 по 19:00