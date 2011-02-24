Разработка на ASP.NET

1. Дата рождения: 19 августа 1979 года.

2. Обучение, курсы, семинары, достижения

В 2002 году окончил Рязанский Государственный Радиотехнический Университет по специальности «Управление информатикой в технических системах».

3. Иностранные языки

Английский – Intermediate.

4. Профессиональные навыки

Основные навыки:

ASP.NET 2.0/3.5, C#, ASP.NET AJAX, XHTML 1.0, CSS 2.1/3.0.

Вспомогательные навыки:

MS Visual Studio 2005/2008, ADO.NET 2.0, Adobe Flash CS4, Photoshop CS3, Illustrator CS3, MySQL, SQL Server 2005/2008, XML.

5. Опыт работы

2001-2005 консультант в "Интеллект-Сервис", г. Москва (система ИС-ПРО).

2005-2008 консультант в ЗАО "Новый импульс", г. Москва (система SAP R3).

2009-2010 веб-разработчик в ООО "Руден", г. Рязань.

6. Предоставляемые услуги

• Создание уникальной функциональности для сайтов на ASP.NET.

• Разработка сайтов «Под ключ» на ASP.NET;

7. Контактная информация

WWW: http://rudensoft.ru

Email: [email protected]

ICQ: 499773857 (с 9:00 до 18:00)

Skype: rayn99 (с 9:00 до 18:00)

Телефон: 8-953-745-5155

Часы работы: пн-сб, с 9:00 по 19:00