( ͡❛ ͜ʖ ͡❛)✊ Сделаю дизайн качественно, ответственно и вовремя!

≧◠‿◠≦✌ Привет

Меня зовут Александр, и я из города Киев, Украина. Очень люблю изучать всё, что касается программ, методов и полезных фич программ, которые я использую. Хорошо ориентируюсь в Figma, Photoshop, Illustrator. Очень чательно подхожу к проэкту, задаю больше вопросов заказчику, если не имею достаточно информации про проэкт. Всегда советую что то заказчику, но всегда могу сделать ровно так, как вы хотите.

Мои последние проэкты можно посмотреть здесь

https://www.behance.net/oleksandrkulyk1